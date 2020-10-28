超微收購賽靈思後 將躍升全球第四大IC設計業者

超微（AMD）宣布將以350億美元收購FPGA龍頭賽靈思（Xilinx）。 路透

超微（AMD）宣布將以350億美元收購FPGA龍頭賽靈思（Xilinx），TrendForce旗下拓墣產業研究院指出，收購案完成後，AMD不論在5G 、資料中心、ADAS（先進駕駛輔助系統）、工業自動化領域的話語權都將大幅提升，且營收 將超越聯發科，將緊追第三名NVIDIA之後，除躍升為全球第四大IC設計業者外，由於兩家都是台積電 的重要客戶，因此對台積電的議價能力也將隨之提升。

由於Intel與NVIDIA過去採取戰略性收購，輔以各種垂直整合的策略，因此兩家企業在AI、5G基礎建設、ADAS與工業自動化等領域相當強勢，相較之下，AMD在這些領域便略顯遜色。但AMD近年為擺脫虧損困境，持續強化CPU與GPU等產品開發，並且強化與台積電的合作關係，加上Intel在7奈米先進製程的進度仍然落後的情況下，超微情況開始反轉。

綜觀來看，單憑應用範圍、產品廣泛度、技術實力與營收規模等，相較於Intel與NVIDIA，超微是三家中最弱勢的晶片廠商，因此這件收購案將透過FPGA的可編程彈性與平行運算等優勢，為超微帶來5G基建、AI、ADAS與工業自動化等更多商機。

賽靈思近期受美中貿易戰所苦，年營收表現已連續衰退三季，分析師姚嘉洋表示，若美中關係再度惡化擴大實體清單的制裁範圍，賽靈思將會面臨更大衝擊，在未來進行該交易案的18個月後，將考驗新超微團隊的經營智慧。

TrendForce認為，雙方合併後不論是產品的定位、研發資源分配、開發工具與函式庫的整合，需要透過既有人員的溝通與討論才得以發揮綜效。其中，開發工具與函式庫等軟體資源的整合相當困難，必須兼顧CPU、GPU與FPGA三者的特色， 因此超微若要達成此一目標將面臨不小的挑戰。