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顧客轉買低成本筆電 英特爾獲利率降、股價大跌逾10%

編譯季晶晶／綜合外電
英特爾22日公布第3季財報，獲利率下降，致股價在盤後交易大跌逾10%。美聯社
英特爾22日公布第3季財報，獲利率下降，致股價在盤後交易大跌逾10%。美聯社

晶片巨擘英特爾（Intel）22日公布，在顧客轉向購買較便宜的筆買、企業和政府縮減資料中心支出之際，上季利潤率大降。英特爾因疫情期間居家工作風潮而享有的業績助力可能就要告終，股價重挫超過10%。

上半年銷售強勁的英特爾說，營收減少4%至183億美元，雖略高於分析師先前預估的大約182.4億美元，但每股盈餘降至1.02美元，低於去年同前的1.35美元、不如市場預估的1.04美元。

該公司預測第4季銷售會下滑，減幅是逾10年來最大。2020年結束時的毛利率，獲利的主要指標，將低於60%，是七年來首見。英特爾股價在盤後交易大跌約10%。

英特爾上季很艱困。業績成長領域主要是售價較低的產品，損及獲利能力。

PC業務的營收成長1%至98億美元，優於分析師預估的90.9億美元。但顧客想要價格較便宜的晶片，而非價格較貴的英特爾高效能產品，拉低了第3季營業利潤率至36%, 相較下，一年前是44%。

英特爾財務長George Davis表示：「需求由桌電和高階企業個人電腦（PC）轉向入門款的消費者和教育用PC。儘管數量可觀，但平均售價下滑，以致於有點影響到毛利率。」

他說資料中心業務也有類似問題。政府機關和公司客戶的支出，在連兩季的成長之後銳減47%，營業利潤率自49%降至32%。營收下滑7%至59億美元，遠低於FactSet訪調分析師預期的62.1億美元。

儘管雲端運算客戶和5G網路業者有助彌補部分業績，但Davis指出，那些晶片也是價格較低產品。

至於記憶體部門--大部分已在本周同意以90億美元價碼出售給南韓海力士的英特爾SK海力士（SK Hynix）--銷售也走低。

Summit Insights Group分析師KinNgai Chan說，「英特爾邁入2021年的主要挑戰仍是毛利率壓力，以及因製程進展延遲致領導地位進一步惡化。」

英特爾仍調高全年度財測，預估今年銷售可增加5%至創紀錄的753億美元、全年度每股盈餘為4.55美元，高於先前財測的銷售750億美元、每股盈餘4.53美元。

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