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紓困案有進展 股指由跌轉升

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紓困案有進展 股指由跌轉升

記者張大仁／綜合報導
眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)22日表示，新的新冠病毒援助協議「差不多了」。(美聯社)
眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)22日表示，新的新冠病毒援助協議「差不多了」。(美聯社)

在眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)發表有關財政紓困方案談判的最新言論後，股指上揚。

道瓊工業平均指數上漲152.84點或0.54%收2萬8363.66點，早盤一度下跌170點。史坦普500指數上漲17.93或0.53%收3453.49點。那斯達克綜合指數上漲21.31點或0.19%收1萬1506.01點。

銀行股領漲，10年期美國國債殖利率創4個月新高。摩根大通(JPMorgan Chase)和摩根史坦利(Morgan Stanley)分別上漲3.54%和2.78%，花旗集團上漲2.2%。

波洛西表示，新的新冠病毒援助協議「差不多了」。她還說：「如果沒有取得進展，我不會在談判中浪費5秒鐘。我認為這是很嚴肅的努力，相信雙方都希望達成協議。」

可以肯定的是，波洛西指出，雙方尚未就某些關鍵問題達成協議，包括州政府和地方政府的援助資金。她還警告，議員們可能需要「一段時間」才能對任何紓困法案進行起草和投票。

MRB Partners策略師拜德(Prajakta Bhide)在報告中表示：「目前疫情尚無明顯的終結跡象，因此經濟需要持續數月的額外財政支持。」「在明年年初通過大規模的額外財政紓困措施，同時及時批准醫療解決方案以有力控制明年的疫情，對於確保明年的經濟持續成長至關重要。」

可口可樂上漲1.36%，該公司上季獲利強於預期。由於財報優於預期，CSX和AT&T的股價也走高。

交易員們還期待川普與前副總統白登間的第二次、也是最後一次總統辯論，這場辯論定於東岸時間晚上9點開始。

美國大選定11月3日舉行。最新的民意測驗顯示白登領先川普，並且也指向潛在的「藍潮」，民主黨將贏得總統職位、參議院多數席次並繼續控制眾議院。

部分投資人一直看好民主黨橫掃，並指出這可能讓將來更容易實施更多財政紓困措施。

億萬富翁對沖基金經理人瓊斯(Paul Tudor Jones)說，「我認為藍色浪潮將會發生是沒錯的，因為明年將獲得大規模的財政紓困，這將對經濟產生巨大的推動作用。毫無疑問，整體經濟將因此受益。」

不過，瓊斯警告，白登的稅收改革可能會對股市產生潛在影響，「但是另一方面，金融資產也會有事。我認為，在藍潮和白登的稅收計畫推動下，從長遠來看，金融資產將遭受巨大損失。」

在數據方面，勞工部表示，截至10月17日當周首度申請失業救濟金人數降至78.7萬，這是自3月以來第二次低於80萬。

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