預測會不會又失準？2016川普概念股完敗喜萊莉股

股市專欄作家胡伯特提醒投資人，對所謂「川普概念股」或「白登概念股」不可盡信。美聯社

隨著11月3日美國大選迫近，媒體紛紛開始預測假如民主黨候選人白登勝選，哪些股票受惠最大。這些預測讀起來固然有趣，但套句「股神」巴菲特的話，這些預言唯一的價值，只是讓算命師覺得自己的鐵口直斷還不是最離譜的。

財經網站MarketWatch專欄作家胡伯特（Mark Hulbert）表示，這些預測不可盡信，舉例來說，四年前民主黨候選人喜萊莉 ‧柯林頓與代表共和黨出征的川普 角逐白宮寶座時，分析師也列舉「喜萊莉概念股 」和「川普概念股」清單，預期這些公司可望隨喜萊莉或川普上台執政而表現突出。結果呢？與實際情況差很大。

胡伯特當時從兩個不同的網站，即TheStreet.com與InvestorPlace.com，蒐集25檔「喜萊莉概念股」以及23檔「川普概念股」，並計算這些股票近四年來的報酬率，從2016年選舉日當天收盤起算到2020年10月1日止。

結果令人尷尬：被認定在川普主政下表現將大放異彩的股票，實際上，平均漲幅大幅落後美股大盤指數。其中一個網站點名的「川普概念股」在這近四年時期平均漲41%，另一網站挑選的「川普概念股」漲45%，都輸給史坦普500指數同時期71%的漲幅（採累積報酬率而非年化報酬率計算，且包含股利）。

另一方面，平均而言，「喜萊莉概念股」在川普執政近四年來的漲勢反而比「川普概念股」還猛。其中一網站點名的「喜萊莉概念股」漲幅平均達184%；另一網站選的股票平均飆漲236%。

胡伯特指出，最大的錯誤，或許是誤判股市會對川普勝選有何反應。在2016年總統大選兩周前，CNN報導說：「如果川普勝選，美股…幾乎確定會暴跌。」該報導說，某大華爾街公司預測，川普若勝選則美股會暴跌8%，某大智庫當時甚至預估美股跌幅可達10%至15%。

實際上，川普當選總統後，美國股市反而激漲。道瓊工業指數在選舉日隔天挺升1.4%，此後便一路走高。

這凸顯所有預測面對的問題：預測不容易，尤其世事多變，未來發展難以逆料。

舉例來說，四年前，若說川普上台對煤礦公司是利多，絕對有道理，畢竟川普競選時承諾將重啟已關閉的阿帕拉契山煤礦礦場。然而，名列「川普概念股」名單上的一家煤礦公司 — CNX Resources（昔稱Consolidated Energy） —股價從川普當選那天到今年10月1日止跌掉34%。

同理，「川普當選總統有利石油工業」的說法也完全可信，但事實上，另一檔在2016年被選入「川普概念股」的石油股埃克森美孚（Exxon Mobil），自川普當選以來股價跌掉54%。

預測本身難度就高，更難的是預測各政黨選舉結果會引起市場什麼反應。時代在變，政黨的經濟政策也未必一成不變。過去150年來，「有限政府」所屬的政黨有時是民主黨，有時是共和黨。在自由貿易和保護主義方面，類似的兩黨立場對調也時有所見。難怪預測師難以預測某黨候選人當選總統，會對股市造成什麼確切的影響。

胡伯特的結論是，對所謂「白登概念股」或「川普概念股」不可照單全收。若依據這些預測選股操作，付諸行動前務必三思。