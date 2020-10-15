美大選後可能出現三種爭議情境 股市最怕這一種

美國總統選舉結果可能出現爭議的機率日增，專家勾勒了三種可能情境，其中以法律戰情境對股市的衝擊最大。圖為現任川普（左）與民主黨提名人白登的首場辯論。美聯社

最來隨著選戰進入白熱化階段，美國 總統大選結果出現爭議的可能性與日俱增，波士頓利普樂金融集團（LPL Financial）投資長懷特（Burt White）勾勒選舉結果出現爭議的三種情境，而市場的反應將從大致忽略不計，到10%完全修正或是跌更多。

利普樂在富比世 雜誌撰文指出，在第一種爭議情境，大量湧入的不在籍與郵寄投票 造成待計票數堆積如山，導致計票結果延遲了一或兩天，這種情況對市場的影響幾乎可以忽略不計 。

在第二種爭議情境，州層級的票數十分接近或是投票舞弊的指控此起彼落，將促使重新計票，可能造成股市大盤指下跌約5％至10％。上次發生這種選舉爭議情境是在2000年，當時佛羅里達州的票數太接近導致人工重新計票，造成標普500指數從選舉當天到當時的副總統高爾承認選舉結果最深跌8%。

懷特說：「如果我們政治環境的兩極化性質和原已脆弱的經濟狀況，促使市場要為因政府失能而可能發生的商業風險定價」，那麼最終的情境可能是破壞威力極大的法律或立法戰。

第三種情境可能引爆股市修正10%或更多，但利普樂強調，該公司認為這種結果在三種情境中最不可能發生。

懷特說，在好幾個州面臨法律挑戰後，1960年的總統選舉也出現爭議性結果，但市場並未驚慌失措。他並表示，選舉結果的爭議性需要非常大，才會造成有意義的市場衝擊。

懷特並表示，一旦選舉結果發生爭議，須注意兩個關鍵日期：一是12月14日美國選舉人團正式投票，二是2021年1月6日國會開會正式計算選舉人團的票數。 懷特指出，在這兩個時點出現任何不確定性，幾乎肯定會釀成一場法律戰，這比重新計票更嚴重。若情勢演變至此，就印證了專家苦口婆心的警告，過去幾個月來，專家不斷提醒說，這場選舉造成的市場震盪可能比往常更大。