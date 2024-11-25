洋蔥。（本報資料照片）

切洋蔥流淚相當讓人困擾，美國一名網友在網路上分享自己切洋蔥切到不停流淚的影片，吸引一名美國加州 的急診醫師注意，並分享了一個妙招，只要用一張濕紙巾就可以。

《紐約時報 》報導，美國加州一名急診醫師Joe Whittington在社群平台TikTok 上分享切洋蔥不流淚的訣竅，他首先解釋，切洋蔥時會釋放出含硫化合物，與洋蔥內的酵素反應後形成刺激眼睛的氣體，使人流淚。

醫師指出，洋蔥會釋放出的化學物質「硫丙硫醚S-氧化物」（propanethial S-oxide）是一種天然的防禦機制，主要是為了保護自己不被動物吃掉。白洋蔥、黃洋蔥和紅洋蔥含有較高濃度的酵素，能產生揮發性化合物；而甜洋蔥、青蔥和蔥則含量較少。

為了避免洋蔥引發流淚，醫師建議在切洋蔥時，可在旁邊放一條濕紙巾，作為「磁鐵」吸收硫丙硫醚S-氧化物，他解釋道：「濕氣會吸引含硫化合物，有助於防止刺激，因此在切洋蔥時就不太會流淚。」

報導指，這個方法過去已經被烹飪網站作家分享過，他照做將濕紙巾鋪在洋蔥下方並慢慢切，實測結果相當有效，不過也有美食網站說，如果把濕紙巾拿離開洋蔥「哪怕一吋」，就可能會失去作用。

怎麼切洋蔥不流淚？急診醫曝1妙招 實測結果超有效

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