飛機起降時怎麼坐更安全？空服員親自示範

有沒有想過為何機組人員在起降時坐在手上？(取材自TikTok@_hennylim_)

菲律賓廉航「宿霧太平洋航空」（Cebu Pacific）空服員漢妮（Henny Lim）經常在網路上分享搭機小知識，近日她發布影片問道：「有沒有想過為何機組人員在起降時坐在手上？」她也公布這個特殊姿勢的關鍵作用，原來能減少撞擊時的受傷風險。

紐約郵報報導，漢妮在TikTok 發布影片，與同事們示範平時飛機起飛與降落時，機組員的標準坐姿；可見他們牢牢地繫好安全帶、收緊身體坐直、兩手放在腿下方、掌心向上、拇指折疊、手臂放鬆、雙腳平放地板。

漢妮解釋，這稱作「支撐姿勢」（Bracing Position）：「目的是讓身體保持僵硬姿勢，限制身體活動，如此以來若遇到碰撞等緊急情況，身體受到的傷害就會減少。」

漢妮透露，在此期間，空服員還得進行無聲審查（silent review），包括了解現場的緊急設備、艙門操作方式、注意機長命令、留意飛機外部狀況等，隨時為緊急情況做好準備。

影片曝光後許多網友對空服員表示同情，他們可能隨時面臨墜機事故，事實上，過去確有不少空服員因起降受傷。

2022年7月，美國西南航空（Southwest Airlines）一架班機在加州 橘郡（Orange County）約翰韋恩機場（John Wayne Airport）降落時，一名空服員背部受傷。

2024年1月初，美國航空一架班機在夏威夷茂宜島 （Maui）卡胡盧伊機場（Kahului Airport）「硬著陸」後，多達5名機組人員受輕傷。

飛機起降機組員「坐雙手上」 空服員曝關鍵保命作用

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