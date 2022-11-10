12星座愛依賴人排行榜出爐 第1名「超怕孤獨」是這星座

星座專家公布12星座最依賴人排行榜。示意圖。（取材自ingimage）

你常常依賴人嗎？需要很多陪伴與支持嗎？星座專家分析這3星座是所有星座中的「愛依賴人」前段班，並列出所有星座從最不依賴人至最依賴人的指數 。

星座專家艾菲爾在臉書 貼文PO出12星座「童心未泯、小鳥依人、愛依賴」指數排名如下：

第十二名：不愛依賴他人的射手 5%

射手座往往被認為像是個孩子般天真，但其實射手內心住了極端獨立的靈魂，甚至避免自己出現依賴別人的心思，這也為何射手能不受外界目光影響，如此坦率的秘密。

第十一名：重視自我的白羊 15%

白羊在成長過程中重視自我的特質逐漸明顯，開始喜歡自己做決定，不喜歡因為他人的牽絆而影響自己的步調，你內心還是有所依賴，那就是少數幾個你最重視的人。

第十名：懷抱夢想的獅子 27%

獅子在外界眼中，什麼事情都能處理得好好的，外表一貫光鮮亮麗，甚至有人會在內心偷偷崇拜你。但獅子心中其實還是有夢，無論是家庭、事業或冒險，對身邊的伙伴會有著同甘共苦的依賴。

第九名：活在青澀年紀的天蠍 35%

天蠍面對大人的世界，著迷於這其中的複雜、美麗與殘酷，但在面對感情時你有著青少年般的內心，那你需要一個讓你認定的人，否則寧願自己孤獨，品嚐這世界。

第八名：聰明熊孩子的雙子 45%

雙子在長大後能拿捏依賴他人的尺度，有時候比實際年齡還成熟，有時又像是孩子般小小任性，尤其是面對愛人時像是少不了對方一般。但雙子該依賴時依賴，該獨立時也完全難不倒你。

第七名：其實很能獨立自主的金牛 53%

金牛從小就很有自主能力，做菜打掃都難不倒，因為在金牛心中，無論是一個人、兩個人還是一群人相處，前提都是自己要先把自己的事情處理好，除非真的踏入家庭，才會以另一半為依歸。

第六名：理性小大人水瓶 60%

水瓶理性而實際，對幾乎所有事情都能客觀地處理，卻也默默地累積了許多情感的壓力，所以當水瓶遇到對的人，你會狂熱地與對方相處，依賴他的隻字片語，成為自己壓力的寄託。

第五名：早熟纖細的處女 68%

處女座容易受到他人的行為、話語影響自己的心情，雖然在外界眼中處女相當成熟，但若談起戀愛，則非常溫柔而且依賴，讓對方感到被需求而無比貼心。

第四名：重視每一段感情的魔羯 75%

魔羯害怕影響他人、也害怕自己真實的一面被大家看見，原因在於魔羯非常重視對身邊人的感情，每一次失去都像是小時候跟朋友吵架或是第一次分手，能讓魔羯痛好久。

第三名：孩子王般的天秤 83%

天秤樂於經營自己的人際關係，總是大家注目的焦點。天秤依賴眾人的目光，這會讓天秤感到自己相當重要，但也避免過度的交際，偶爾會讓自己一個人喘口氣。

第二名：長大還是要浪漫的雙魚 90%

雙魚把童年的童話故事轉換成對世界浪漫的想像，只是礙於工作、礙於「大人」身分，不能太常展現出童心未泯的一面，只能在私底下與朋友愛人相處時，才能讓自己像個小孩般被呵護。

第一名：重視情感維繫的巨蟹 100%

巨蟹在意誰跟誰吵架，誰又喜歡上了誰，希望長大後大家還是能開心相處在一起。即便各奔東西，依然注重人跟人之間情感的紐帶，活在與人相互依賴的關係中讓巨蟹有安全感，不會在這廣大世界中感到孤獨。