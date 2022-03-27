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點啤酒誤給清潔溶劑 教師喝了受損 獲賠800萬元

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點啤酒誤給清潔溶劑 教師喝了受損 獲賠800萬元

編譯徐薏茹／綜合27日電

一名中學特殊教育教師多年前在賭城拉斯維加斯一間賭場吧檯點啤酒，但吧檯卻誤送成清潔溶劑，造成該名特教教師身體永久性損傷，拉斯維加斯陪審團判決賭場賠償該名教師800萬元。

受害教師朗恩‧恩萊特(Lon Enwright)的律師拉戈馬西諾(Andre Lagomarsino)表示，恩萊特過去曾在賭城大道的餐廳兼職侍酒師，他因為2018年12月在Barley's Casino & Brewing Co.誤飲清潔溶劑的意外失去味覺。

恩萊特擁有博士學位，他受傷以後繼續教職工作及擔任籃球教練，但他因賭場意外而患有胃潰瘍及食道潰瘍，且罹患癌症風險增加，恩萊特的律師將陪審團的判決描述為對於「失去生活樂趣」的補償。

Barley's母公司Station Casinos未立即針對克拉克縣地區法院18日出爐的判決做出回應。

恩萊特的其中一名律師拉維普迪(Rahul Ravipudi)表示Barley's承認其責任，審判前已事先賠償30萬元。

恩萊特的過失訴訟指出，當時他向吧台要了黃金愛爾啤酒(Honey Blonde ale)，卻送來用來清潔啤酒龍頭及管線的腐蝕性清潔劑。

他的律師表示，吧台員工知道啤酒管線當時正進行清潔而暫停使用。

賭城 癌症 教育

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