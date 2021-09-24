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亞馬遜正研發壁掛式Echo等多項新品 力圖跨足更多領域

編譯陳律安／綜合外電
亞馬遜定9月28日舉行新品發表會，預料將推出多款智慧裝置。路透
亞馬遜定9月28日舉行新品發表會，預料將推出多款智慧裝置。路透

電商巨擘亞馬遜正研發許多新產品，包括壁掛式智慧裝置Echo、可連結電視的聲霸（sound bar）等，顯示該公司正力圖跨足更多產品類別。

亞馬遜正在其Lab126部門推動這項計畫，該部門以往催生的成功產品包括Echo智慧音箱，和Alexa語音助理。亞馬遜將在9月28日舉行新裝置和服務的發表會，可望透露更多相關細節。彭博資訊整理了亞馬遜當日或未來可能發表的產品。

●壁掛式Echo裝置

知情人士透露，亞馬遜將推出可由Alexa語音助理操控的新型Echo裝置，將配備15吋左右的螢幕，可壁掛或藉由架子置放於桌面。該裝置的設計，是成為智慧家居的主控中心，可用來啟動家電、開關電燈，或上鎖和解鎖。

●聲霸和車用產品

亞馬遜也計劃推出聲霸，儘管其他廠牌的聲霸產品已支援Alexa語音助理，但亞馬遜仍認為有推出自家聲霸的空間。內部文件顯示，亞馬遜的聲霸將配備前置鏡頭，可讓消費者在電視上視訊通話。

亞馬遜也打算強攻車用產品市場。該公司正試圖推出第二代車用裝置Echo Auto，預料會有新設計和無線充電功能。

●Echo智慧音箱和穿戴式裝置

亞馬遜去年才針對Echo智慧音箱產品線進行大改款，因此今年將不會有大動作，可能等到明年才會再推新品。該公司也計劃推出多款穿戴式裝置，包括主打老年人和孩童客群的裝置，可監控其活動或是否跌跤。

亞馬遜 電商

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