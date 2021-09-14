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「自己訂單自己送」 餐廳組外送聯盟 拒第三方抽30%

編譯柯立偉／綜合報導
新州最新的餐點外送服務網絡是「黃金海岸社區外送」(Gold Coast Community Delivery)，目前共有八間餐廳加入這個平台，透過自己的力量搭建自己的外送服務，不讓第三方平台剝削小成本商家。（取自臉書）
新州最新的餐點外送服務網絡是「黃金海岸社區外送」(Gold Coast Community Delivery)，目前共有八間餐廳加入這個平台，透過自己的力量搭建自己的外送服務，不讓第三方平台剝削小成本商家。（取自臉書）

新冠肺炎疫情影響，許多餐廳在疫情期間不提供內用，因此外送服務在大環境的衝擊下仍能創造商機，成為疫情肆虐期間少數高獲利的企業型態；然而，由於向餐廳的抽成達30%，對許多業績本已慘淡的餐廳而言，這筆傭金不啻於雪上加霜，因此新州現在出現了由餐廳自主發起的外送聯盟，「自己的訂單自己送」。

新州最新的餐點外送服務網絡是「黃金海岸社區外送」(Gold Coast Community Delivery)，創辦人幽靈卡車餐廳(Ghost Truck Kitchen)老闆馬蒂諾(Andrew Martino)表示，目前共有八間餐廳加入這個平台，透過自己的力量搭建自己的外送服務，不讓第三方平台剝削小成本商家。

馬蒂諾說：「我們跟Grubhub、Uber Eats等大型外送平台永遠不可能建立真正的夥伴關係，他們根本不會考慮到我們的利益，只要一有機會，就是在想怎麼利用我們。很多餐廳加入這些大型外送平台之初，都是因為苦無外送管道而不得不為，沒意識到自己會賠錢。」

馬蒂諾還指出，目前預計今年秋季將會讓服務正式上線，將與快遞公司Relay合作，預計客戶端支付的外送服務費將比現在透過Uber Eats等平台訂購餐點支付的，再低約10%至12%；此外，也將允許所有參加外送網絡的加盟餐廳分配獲利，而非只是被動地等外送平台撥付餐費。

與馬蒂諾合作的餐廳對於成立新的策略聯盟也感到躍躍欲試，知名披薩店「雙靴披薩」(Two Boots Pizza)老闆莫理爾(Aaron Morrill)就說：「這是對新州各家餐館的一大福音，讓我們擺脫大型跨國公司的擺布，真正符合我們的需求。」

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