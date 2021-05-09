PS5穿腳上 PlayStation與NBA球星推Nike聯名運動鞋

NBA球星Paul George宣布再度與PlayStation和Nike籃球系列共同創作全新聯名鞋款「PG 5 PlayStation 5 Colorway」，預計5月14日上市。圖／摘自PlayStation官方部落格

NBA球星Paul George，同時也是PlayStation忠實狂粉，近日宣布再度與PlayStation和Nike籃球系列共同創作全新聯名鞋款「PG 5 PlayStation 5 Colorway」，外型設計結合了PS5主機與其個人精神，預計將於5月14日在特定市場推出，詳情可透過各地區Nike官網查詢。

Paul George表示，與PlayStation和Nike的合作已是他近年來的最愛樂事之一，這次與包括PS5主機設計藝術總監森澤有人，以及Nike和PlayStation設計師緊密合作，全力將他在賽場上的精神與PS5的外觀融合，創作出這雙獨一無二的聯名鞋款。

PG 5 PlayStation 5 Colorway的左右鞋舌上分別有PG和PlayStation標誌，就如同以往所有跟PlayStation合作的聯名鞋款一樣，鞋墊與外底在配色上則深受PS5的工業設計啟發，左右鞋身還可看見與DualSense無線控制器上相同的圖案配置，巧妙將PlayStation標誌性形狀融入設計，而且每雙鞋都附有別緻的聯名吊牌。