換季造型必備！H&M穿出城市度假風、Gap百搭厚磅T恤

H&M初夏系列更請到時尚潮模Angelina（左）與Cos分別演繹。（圖：H&M提供）

夏季的腳步越來越近，平價時尚品牌H&M 跟Gap因應高溫 的氣候，分別打造了城市度假風格新品，以及百搭的厚磅T恤，就是要讓消費者能夠輕鬆度過換季時，不知該如何穿搭的困擾。

迎接夏天來臨，H&M以輕盈飄逸的風格為靈感、輔以純白、天藍色與淡黃色調為主，加上充滿度假感的條紋、寬鬆剪裁及綁帶設計，打造出最適合亞洲女性的清爽簡約初夏系列造型。

像是系列Lookbook中時尚潮模Angelina詮釋的純白色細肩帶小洋裝，則是夏天不可或缺的必要裝扮，只要穿上即刻神清氣爽。

Angelina演繹H&M初夏系列前綁帶洋裝。（圖：H&M提供）

Angelina演繹H&M初夏系列洋裝。（圖：H&M提供）

而網紅Cos配搭的天藍色西裝造型外套，有著綁帶特殊設計與亮麗色彩，讓人瞬間生動起來。其他如藍白色條紋相間的長版綁帶襯衫，可當作小洋裝穿搭；交叉剪裁綁帶短袖襯衫，修身剪裁配上天藍色丹寧短褲，讓休閒中帶著溫柔的女性氣息。

Cos演繹H&M初夏系列綁帶襯衫。（圖：H&M提供）

比起輕薄材質而言，厚磅T恤因為質感較佳、版型較挺，能修飾身材，才是消費者的最愛。於是在春夏交接之際，Gap趁勢推出「厚磅密織系列T恤」，不僅有260公克的厚磅乾爽、柔軟度適中的透氣親膚，還有超輕柔碳素軟磨款式，應用在成人款與童裝中，讓每位消費者皆可依照自身體型與喜愛風格挑選最合適自己的T恤。此外，還可結合Gap專屬訂製服務打造獨一無二的個性化上衣，即使T恤穿搭也不怕撞衫。