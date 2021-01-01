準備帥一整年！Nike、Jordan Brand曝光中國春節系列

新年系列中包含運動生活系列的連帽上衣以及外套，鞋款則包含Nike Air Max Verona以及Nike Blazer Mid Rebel。圖／Nike提供

走過2020年，意味著農曆新年的腳步也不遠了，Nike與旗下的Jordan Brand在近日也曝光了Chinese New Year（CNY）系列的鞋款和服飾，大量運用經典東方元素，讓人準備帥一整年。

每一年，Nike都會結合中華傳統文化元素與運動，推出新年系列產品以傳達祝福之意。所以選在2月過年前夕，Nike連同Jordan Brand共同推出2021系列產品，包括 Nike Escape Run、Air Jordan V Low等涵蓋慢步、籃球等運動及休閒的男、女及兒童鞋款，並同步呈現具有相同設計靈感的服飾。品牌受到「廟會 」這項富有傳統文化色彩的民俗活動啟發，於是運用了「中國 結」、「百家衣」這樣帶有新年特色的圖騰，喚起人們對於傳統新年文化的記憶與情感，並把爆竹辭舊、春暖花開、牛年祥瑞等意涵融入，凸顯了經典的東方元素。

帶有鮮花般柔和色彩的Nike SuperRep Groove鞋為新年注入活力。圖／Nike提供

像是Nike的Dunk OG鞋款和女款Dunk Low Disrupt鞋採用富有層次感的鞋面設計，其概念源於鞭炮包裝紙，鞋舌處飾有危險警示標籤，鞋帶部分則運用了褶皺紙張紋理。Nike Kyrie 7和訓練鞋Nike SuperRep2，休閒鞋款則包括Nike Air Max 2090以及Nike Blazer Mid 77則帶有中國結的符號，部分鞋款的鞋舌標籤處印有系列專屬標誌。新年系列服飾單品包含外套、連帽上衣和圓領衫，KYRIE系列籃球外套在口袋部分加入了編織靈感的圖案。

Nike與旗下的Jordan Brand在近日曝光CNY系列的鞋款和服飾，大量運用經典東方元素，讓人準備帥一整年。圖／Nike提供

為慶祝牛年到來，Jordan Brand則推出包含Air Jordan V Low、Jordan Delta Breathe以及同系列服飾等多款單品，極具傳統韻味的刺繡、流蘇、以及盤扣等設計呈現於此次新年系列產品中。設計師以經典Bred配色為藍本，讓Air Jordan I Low OG黑紅緹花布鞋面上，刺繡牛年祥瑞特色圖案、金色流蘇的特殊設計。還推出包括印有鞭炮包裝圖案的T恤、連帽上衣和長褲等；更有靈感源於傳統服裝的外套和裙裝，極具農曆新年氣氛。