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大開眼界！集結全球10位藝術家 創作Lady Dior限量款

記者楊詩涵/即時報導
藝術家Judy Chicago與她創作的高振頻分色濾光視覺效果Lady Dior中型限量藝術提包。DIOR提供
藝術家Judy Chicago與她創作的高振頻分色濾光視覺效果Lady Dior中型限量藝術提包。DIOR提供

作為DIOR經典傳世之作的Lady Dior，在今年連續第5年推出藝術家限量系列，本年度邀集了全球10位藝術家，以及創作特質、獨到眼光打造出具有強烈個性的Lady Dior手袋，讓Lady Dior跨出精品的格局，再度賦予有故事性的藝術氣息。

藝術家Joël Andrianomearisoa所創作的「Lady Dior 迷...
藝術家Joël Andrianomearisoa所創作的「Lady Dior 迷宮」中型限量藝術提包。DIOR提供

Dior Lady Art #5邀請到的藝術創作者，以他們既定的創作媒材或特質，在有限的包款輪廓中，發揮無垠的想像。非洲馬達加斯加藝術家Joël Andrianomearisoa以「Lady Dior 迷宮」為主題創作，是非常浪漫的作品，包款內還覆上一本小書，材質運用皮革和拉齊米爾（Radzimir）絲質布料製成；相較於這幽微，大陸藝術家宋冬則是採用木紋樹脂邊框、鑲嵌多彩鏡面，來表現打開的一扇扇「窗戶」，象徵著自由與開放。而知名的女權主義美國藝術家Judy Chicago，將包款以科技布料處理為高振頻彩虹視覺效果，螺旋和貝殼的線條，寓意女性的豐富與性感。

藝術家Gisela Colón（右）油彩效果黑色小羊皮鑲嵌蛋白石效果Lady D...
藝術家Gisela Colón（右）油彩效果黑色小羊皮鑲嵌蛋白石效果Lady Dior Amazonia大型限量藝術提包。DIOR提供

藝術家Mai-Thu Perret創作的（前）Lady Dior mini黑色小...
藝術家Mai-Thu Perret創作的（前）Lady Dior mini黑色小羊皮密鑲多彩玻璃珠限量藝術提包。DIOR提供

美國藝術家Gisela Colón的作品則富於未來感，中央鑲嵌蛋白石效果的綠色橢圓形為視覺焦點，包款側邊附上的梭形鏡子對比之下有手做的純樸溫潤，她將心中的未來包款分別命名為星塵（Stardust）與亞馬遜（Amazonia）。瑞士藝術家Mai-Thu Perret將其著迷的虛構語言，結合楔形文字、繪畫和蒙德里安的幾何美學，以掛毯圖紋方式化身成Lady Dior。俄羅斯藝術家RECYCLE GROUP的雙人組Andrey Blokhin和Georgy Kuznetsov，則是用波浪和漩渦效果解構、重塑經典籐格紋圖案，探索「虛擬永生」的概念。南非藝術家Chris Soal將印有Dior字樣的瓶蓋對折、滿滿地覆蓋在包身表面，宛如斑斕貝類，或用手工上色的牙籤形成立體刺繡效果。

藝術家Recycle Group與桌上的黑色款Lady Dior小牛皮飾籐格與立...
藝術家Recycle Group與桌上的黑色款Lady Dior小牛皮飾籐格與立體漩渦紋路中型限量藝術提包。DIOR提供

藝術家Chris Soal 與他的作品黑色籐格紋小牛皮牙籤鑲嵌Lady Dior...
藝術家Chris Soal 與他的作品黑色籐格紋小牛皮牙籤鑲嵌Lady Dior中型限量藝術提包。DIOR提供

此外，神秘的女性特質也成了多位藝術家的創作底蘊。法國藝術家Claire Tabouret以繪畫筆觸帶來暖色調的包款，但她彩繪的自畫像，卻像吸血鬼般銜著DIOR吊飾，既魔幻又幽默。印度藝術家Bharti Kher以女性眉心的紅色明點（bindi）為發想核心，將精巧的蛇型輪廓金屬密集排列，游移出生命、蛻變的意象。瑞士藝術家Olga Titus的手繪琺瑯金屬面具也有弔詭的神秘氣氛，此外，她以色彩斑斕的細小串珠、亮片，縫綴成萬花筒般的炫目，則創作出Lady Dior之上的小宇宙。

藝術家創作、她身旁右側Lady Dior繪畫小牛皮與紅色麂皮、點綴褶襇烏干紗自畫...
藝術家創作、她身旁右側Lady Dior繪畫小牛皮與紅色麂皮、點綴褶襇烏干紗自畫像中型限量藝術提包。DIOR提供
藝術家Bharti Kher與她創作的（左）Lady Dior mini黑色小牛...
藝術家Bharti Kher與她創作的（左）Lady Dior mini黑色小牛皮密集金屬蛇形釘飾限量藝術提包。DIOR提供
藝術家Olga Titus與她創作的Lady Dior mini絲絨地氈效果羊毛...
藝術家Olga Titus與她創作的Lady Dior mini絲絨地氈效果羊毛刺繡、鑲嵌手繪琺瑯金屬面具限量藝術提包。DIOR提供
藝術家宋冬與（右）Lady Dior mini木紋樹脂邊框、鑲嵌多彩鏡面限量藝術...
藝術家宋冬與（右）Lady Dior mini木紋樹脂邊框、鑲嵌多彩鏡面限量藝術手拿包。DIOR提供

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