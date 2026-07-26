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新北規模5.6地震原因曝光 同地區去年才發生規模7地震

記者胡瑞玲／台北即時報導
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台地震測報中心技正郭冠宏表示，新北市雙溪區今晚8時36分發生規模5.6地震，與菲...
台地震測報中心技正郭冠宏表示，新北市雙溪區今晚8時36分發生規模5.6地震，與菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊隱沒有關。(記者胡瑞玲／翻攝)

新北市雙溪區今晚8時36分發生規模5.6地震，地震深度95.7公里，各地最大震度3級。地震測報中心技正郭冠宏表示，本起地震發生主因與菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊隱沒有關，且該地區近年發生2起規模6以上地震，包含2025年12月27月東部海域規模7地震、2026年5月1日東部海域規模6.1地震。

中央氣象署發布第115051號地震報告，新北市雙溪區今晚8時36分發生規模5.6地震，地震深度95.7公里，各地最大震度為宜蘭縣、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、花蓮縣、台中市、苗栗縣3級，基隆市、新竹市、南投縣、彰化縣、雲林縣2級，台東縣、嘉義縣、嘉義市、台南市1級。

另外，本起地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍有宜蘭縣、桃園市、基隆市、台北市、新北市。郭冠宏說，地震發生後17.1秒針對宜蘭、基隆、台北發布國家級警報；18.1秒再針對新北、桃園發布國家級警報。

郭冠宏指出，本起地震發生主因與菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊隱沒有關，並非斷層造成原因；該區域近年曾發生2起規模6以上地震，包含2025年12月27月東部海域規模7地震、2026年5月1日東部海域規模6.1地震，都在此隱沒帶上發生。

郭冠宏表示，近10年發生規模3以上地震有3起，最近1次為2019年3月13日規模5.3地震，深度138公里。本起地震發生在隱沒帶地區，雙北地區受到盆地效應及共振效應影響，感受較為明顯，加上今年地震明顯偏少，提醒民眾要注意防震，預估未來1周也會規模4.5或5的餘震。

精華 FAQ

  • 中央氣象署指出，這起地震發生在新北市雙溪區，規模5.6、深度95.7公里，各地最大震度為3級，宜蘭、新北、台北等多地都有明顯搖晃。

  • 地震測報中心表示，這起地震主因與菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的隱沒作用有關，並非單一斷層活動造成，屬於隱沒帶區域的地震。

  • 郭冠宏指出，雙北受到盆地效應與共振效應影響，體感較明顯；加上今年地震偏少，民眾仍要防震，並留意未來1周可能出現規模4.5到5的餘震。

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