台17縣市有感 新北雙溪規模5.6地震 下周恐有規模5餘震

新北市雙溪區台灣時間今晚8時36分發生規模5.6地震。圖／台中央氣象署提供

新北市雙溪區台灣時間今晚8時36分發生規模5.6地震 ，台灣中央氣象署針對宜蘭縣、桃園市、基隆市、台北市、新北市發布國家級警報。氣象署地震測報中心主任吳健富表示，本起地震發生在北部人口較密集的位置，而台北由於盆地、大樓效益明顯，加上台灣有段時間沒有顯著地震發生，未來1周恐有規模4.5或規模5的餘震。

中央氣象署發布第115051號地震報告，新北市雙溪區今晚8時36分發生規模5.6地震，地震深度95.7公里，各地最大震度為宜蘭縣、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、花蓮縣、台中市、苗栗縣3級，基隆市、新竹市、南投縣、彰化縣、雲林縣2級，台東縣、嘉義縣、嘉義市、台南市1級。

另外，本起地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍：宜蘭縣、桃園市、基隆市、臺北市、新北市。

吳健富說明，本起地震發生主因是菲律賓海板塊從花蓮較深的地震帶隱沒至宜蘭較淺的位置所引發，宜蘭地區有兩群地震帶位置，一群較深約90、100公里，而這地方發生很多規模5.5或6的地震；宜蘭龜山島外海處則有一處約幾公里的地震帶位置。

吳健富指出，去年12月27日東部海域曾發生規模7.1強震，地震深度72.8公里，根據前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋計算，其規模相當於16顆原子彈威力，該起地震也與今天這起地震是在附近的位置，屬於較深的這群。

吳健富表示，今晚雙溪發生的規模5.6地震屬中型地震，預估後續餘震多，但因其深度較深，震波傳到上方後，大多已被地層吸收，但仍預估未來1周會有規模4.5或5的餘震。

吳健富提醒，由於本起地震發生在北部人口較密集的位置，而台北有受到盆地效益、大樓效益，搖晃感受明顯，加上台灣有段時間沒有顯著地震發生，民眾要做好防震準備，再遇到後續餘震才不會手忙腳亂。