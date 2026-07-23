五花八門虐死剴剴 保母劉彩萱無期定讞

凌虐「剴剴」致死，保母劉彩萱（左圖）、劉若琳（右圖）姊妹遭重判。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 劉彩萱、劉若琳姊妹長期凌虐剴剴致死，最高法院駁回上訴後，劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑全案定讞，也引發社會對兒少保護與托育監督的強烈反思。

保母劉彩萱、劉若琳姊妹長期凌虐1歲10個月男童「剴剴」，造成全身42處傷勢、牙齒斷裂、生殖器裂傷，最終因低血容性休克死亡，一、二審皆依成年人共同故意對兒童犯妨害自由而凌虐致人於死罪，分別判無期徒刑、18年徒刑。最高法院昨駁回劉姓姊妹上訴，全案定讞。

剴剴案受到社會高度重視，民眾自發性組成民間團體，關注兒少保護議題，每次開庭皆有「剴剴戰士」到場旁聽，藝人郁方也曾落淚，多次發言強調「兒虐零容忍」理念，此案更促使兒童托育服務法三讀通過。

兒虐零容忍協會昨發聲明，認為剴剴案定讞展現司法對極端兒虐行為嚴懲的決心，期盼能完善兒少保護體系與托育監督機制，杜絕悲劇再發生，司法嚴懲重判是底線，要能在前端設置預警機制才能掌握、搶救孩子。

劉彩萱自2023年9月1日起全天照護剴剴，但多次以不聽話為由，用繩索、布條綑綁四肢及頭部，將剴剴身體對折，拿口罩、保麗龍遮蓋眼睛後，以膠帶將剴剴綁在椅腳，更曾綑綁後塞進水桶，長時間讓剴剴裸體躺在地上、雙腳抬高跨在門上，且不得變換姿勢。

劉彩萱、劉若琳重複使用爬滿蟑螂的紙杯盛裝廚餘，絞碎燒焦物餵食剴剴，也不幫剴剴穿衣，剴剴因營養不良、感染肺炎，同年12月23日晚間剴剴嘔吐、手腳冰冷，劉彩萱隔日送醫，剴剴仍因低血容性休克死亡。

台北地院認定劉姓姊妹有凌虐剴剴的行為，依法判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。案件上訴，台灣高等法院認為劉彩萱將剴剴視為宣洩情緒的工具，短短三個月內反覆密集地以非人道方式凌虐，且凌虐方式「五花八門」，甚至將凌虐剴剴的照片傳送給劉若琳，彼此交換、評論凌虐心得，不時夾雜嘲弄、辱罵言語，從中獲得滿足。

二審認為，剴剴是未滿2歲的幼兒，身體及心理上仍需依附成年人，但他生前最後三個月在飢餓、寒冷、綑綁、毆打中度過，身心經歷非常人所能承受的痛苦與折磨，最終被剝奪生命權，年幼心靈所產生的恐懼，不是一般成年人能承受，遑論是幼兒。

二審認為劉若琳犯罪情節重大，但參與程度較劉彩萱低，量刑較劉彩萱低，一審量刑沒有不當，駁回被告與檢察官上訴。最高法院維持二審見解，認為量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。