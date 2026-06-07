台火鍋店夫妻被控捲款50億逃中國 20筆土地房產市價驚人
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台中連鎖火鍋店「丹水滾」停業，黃姓、洪姓夫妻已帶子女到中國，外傳二人捲款50億(新台幣，約1.68億美元)，受害民眾已達500人，但目前向警方報案不到百人，警方仍在調查中；被害人也組自救會群組要討回自己投資錢，最近傳出這對夫妻將投資款轉入不動產，二人和子女名下房地產已超過20筆；洪女臉書原本被按讚留言肯定善心，最近增加多人留言「還我錢」。
洪女臉書最近湧入多人留言，她的臉書原本都是按讚，貼出大愛心，也有人直說她助心善人是大好人；這幾天留言風向大變，有人說這對夫妻是有謀略計畫，向投資者收取數百萬到千萬金額，表面做善事，博取大家肯定再帶走鉅款；有人說這對夫妻現在帶走大家血汗錢跑路一定有報應，兩名小孩著逃到中國會跟著受罪，其中兒子還是讀警專學生。
警方表示，目前被害人自行號召建立群組，聲稱被騙金額高，向警方報案人數還未百人，被騙金額仍需被害人準備好借據等具體證據，這對夫妻目前已離境。
外傳這對夫妻名下共有超過20筆不動產，包括台中七期重劃區及南屯區的高價住宅與土地，分散登記在黃姓夫妻及兩名子女名下。
地方上最近討論多，多人說他們熱心公益形象，很難想像竟會捲款跑到中國，有人說已投入畢生積蓄或退休金，現在還不敢讓家人知道。
爭議核心是丹水滾停業後，黃姓與洪姓夫妻被指疑似捲款離境到中國，外傳金額高達五十億元，並引發大量投資人與民眾指控受害。 據警方說法，外界自稱受害者雖可能達五百人，但實際到警局報案仍不到百人，且需提出借據等具體證據，案件目前仍在持續調查中。 消息指出，他們與子女名下疑有超過二十筆房地產，分布在台中七期與南屯等地；其臉書原本多是稱讚留言，如今則大量出現要求還錢的聲音。
精華 FAQ
爭議核心是丹水滾停業後，黃姓與洪姓夫妻被指疑似捲款離境到中國，外傳金額高達五十億元，並引發大量投資人與民眾指控受害。
據警方說法，外界自稱受害者雖可能達五百人，但實際到警局報案仍不到百人，且需提出借據等具體證據，案件目前仍在持續調查中。
消息指出，他們與子女名下疑有超過二十筆房地產，分布在台中七期與南屯等地；其臉書原本多是稱讚留言，如今則大量出現要求還錢的聲音。
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