台火鍋店夫妻被控捲款50億逃中國 20筆土地房產市價驚人

台中連鎖火鍋店「丹水滾」停業，黃姓、洪姓夫妻已到中國，洪女平常在地方上活躍熱心公益，常獲謝狀。圖／取自臉書

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台中火鍋店丹水滾停業，黃洪夫妻疑帶子女赴中國並遭控捲款。

台中火鍋店丹水滾停業，黃洪夫妻疑帶子女赴中國並遭控捲款。 重點二： 外傳受害者達五百人，但目前報案不到百人，警方仍持續調查。

外傳受害者達五百人，但目前報案不到百人，警方仍持續調查。 重點三：傳出夫妻名下及子女共有逾二十筆不動產，價值相當驚人。

台中連鎖火鍋店「丹水滾」停業，黃姓、洪姓夫妻已帶子女到中國，外傳二人捲款50億(新台幣，約1.68億美元)，受害民眾已達500人，但目前向警方報案不到百人，警方仍在調查中；被害人也組自救會群組要討回自己投資錢，最近傳出這對夫妻將投資款轉入不動產，二人和子女名下房地產 已超過20筆；洪女臉書原本被按讚留言肯定善心，最近增加多人留言「還我錢」。

洪女臉書最近湧入多人留言，她的臉書原本都是按讚，貼出大愛心，也有人直說她助心善人是大好人；這幾天留言風向大變，有人說這對夫妻是有謀略計畫，向投資者收取數百萬到千萬金額，表面做善事，博取大家肯定再帶走鉅款；有人說這對夫妻現在帶走大家血汗錢跑路一定有報應，兩名小孩著逃到中國會跟著受罪，其中兒子還是讀警專學生。

警方表示，目前被害人自行號召建立群組，聲稱被騙金額高，向警方報案人數還未百人，被騙金額仍需被害人準備好借據等具體證據，這對夫妻目前已離境。

外傳這對夫妻名下共有超過20筆不動產，包括台中七期重劃區及南屯區的高價住宅與土地，分散登記在黃姓夫妻及兩名子女名下。

地方上最近討論多，多人說他們熱心公益形象，很難想像竟會捲款跑到中國，有人說已投入畢生積蓄或退休金，現在還不敢讓家人知道。