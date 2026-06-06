東沙海域對峙升高 台海巡回嗆：證明中國說的和平是騙局

台灣海巡署艦艇與中國海警船在東沙海域持續對峙。記者廖炳棋／翻攝

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國海警3501與海絲路6號接連闖入東沙水域。

中國海警3501與海絲路6號接連闖入東沙水域。 重點二： 台海巡署派彰化艦、高雄艦併航監控並驅離。

台海巡署派彰化艦、高雄艦併航監控並驅離。 重點三：海巡指中方意圖製造管轄假象，強調依法應處。

中國海警船、海洋調查船接連進入東沙水域，台海巡署今天表示，中國海警船「3501」昨日上午8時闖入台灣東沙限制水域，海巡「巡護九號」併航監控、廣播驅離後，目前由「彰化艦」持續對峙；今天上午6時28分，中國「海絲路6號」海洋調查船又航入東沙水域，海巡增派「高雄艦」馳援，搭配東沙分隊艦艇應處。

台海巡署指出，「海絲路6號」今天出現在東沙島東南方32.7浬，進入台灣東沙水域。這是繼上月中國「同濟號」科研船兩度在鵝鑾鼻、花蓮外海非法投放科學儀器後，中國調查船再度進入台灣水域；海巡署研判，這也是中國海警船與調查船首度在東沙水域聯手挑釁。

台海巡署表示，艦艇對中國海警船「3501」執法廣播時，對方竟以無線電回稱正在「開展執法活動」，要求台方不要干擾，並稱「台灣前途在於國家統一」等政治語句。

「彰化艦」隨即回應，中國海警船未經許可進入台灣水域，「你們的行為恰好證明中國的和平是一個騙局」，要求對方立即轉向、離開台灣水域，否則台方將依法採取必要行動。

台海巡署表示，中國海警及調查船侵擾東沙水域，是企圖製造中國對東沙海域擁有「管轄權」的假象；中華民國與中華人民共和國互不隸屬，只有海巡署有權在東沙水域執法。

台海巡署指出，已增派高雄艦等艦艇併航監控，將持續採取必要手段，防止中國船舶在台灣水域進行調查或執法活動，維護東沙海域安全。

台灣海巡署艦艇與中國海警船在東沙海域持續對峙。記者廖炳棋／翻攝