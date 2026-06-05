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救命機會5度漏接 台2歲女童遭生母同居男友囚禁毆打虐死

台灣新聞組／綜合6日電
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台中兩歲女童萱萱遭生母同居男友囚禁毆打，今年2月因敗血症死亡。起訴書指出，女童有...
台中兩歲女童萱萱遭生母同居男友囚禁毆打，今年2月因敗血症死亡。起訴書指出，女童有五度被救援機會，卻都被漏接。圖為去年剴剴案聲援群眾高舉手牌，吶喊「虐童零容忍」。（本報資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台中二歲女童遭生母同居男友長期囚虐，最終因腦傷與感染死亡。
  • 重點二：案件期間出現五次救命機會，卻因通報與訪視疏漏屢次錯失。
  • 重點三：女童原為台南兒保個案，跨縣市交接不順將由衛福部檢討。

繼震驚社會的「剴剴案」後，國內再傳重大兒虐悲劇。台中二歲女童萱萱遭生母同居男友林佳詳囚禁毆打，最終因嚴重腦傷與感染於今年2月身亡。檢警調查，萱萱逾兩個月的受虐期間，有五次救命機會，卻屢遭漏接，其中，萱萱原為台南市兒少保護個案，疑因跨縣市社政通報與警方敏感度不足，未能及時介入，衛福部7月將啟動重大兒虐檢討會議。

南市社局：應以案發地為調查單位

台中市社會局表示，一切皆依衛福部規定辦理；台南市社會局回應，女童當時被通報獨留在家，才被列為兒少保護個案，當時未發現受虐，去年10月搬離台南後，陸續居住在彰化、南投、台中等地，增加跨縣市訪視難度，將建議中央重新檢視跨轄分工原則，以案發地為調查單位。

台中地檢署3日偵結此案，依對未滿七歲之人，施以凌虐因而致人於死罪起訴43歲林佳詳；起訴書指出，去年11月起，林男就頻對萱萱施暴，多次因萱萱吵鬧、不願吃飯採取極端手段制止，一度將萱萱丟進洗衣機中並蓋上蓋子，或鎖進衣櫃及廁所，還用透明膠帶緊封女童整個頭部，僅留鼻孔呼吸。

民眾二度報案 員警僅通報脆弱家庭

萱萱遭虐過程有五次救命機會，一是生母及其友人皆知萱萱受虐，卻未積極通報；二是去年12月，二度被熱心民眾發現萱萱身上有多處瘀青，主動報案，第一次台中市警第五分局北屯派出所員警循線聯繫到林男，對方稱萱萱是自行摔倒，拒絕提供住址即掛掉電話，第二次台中市警第五分局文昌派出所員警訪視發現女童身上有明顯瘀青，林男與生母皆稱是自摔，員警僅向台中市社會局通報此為「脆弱家庭」，缺乏敏感度。

2歲童長期遭虐致死 (製表／地方社會中心、元氣中心)
2歲童長期遭虐致死 (製表／地方社會中心、元氣中心)

女童貼藥膏意識模糊 國術館未察覺

今年2月，萱萱再次遭虐，生母抱著萱萱到國術館貼藥膏，當時萱萱已無法行走、意識模糊，國術館未察覺也未通報；最後是萱萱死前出現嗜睡且無意識反應，生母發現也未尋求任何醫療協助，後因敗血症死亡。

原由南市列管 中市社工接手又轉交

萱萱並非未曾被社安網掌握的個案，衛福部保護司長郭彩榕說，女童原是台南市列管的兒少保護個案，後來因案家搬遷至台中，再度遭到員警通報為脆弱家庭。案件經社安網集中派案受理後，分派至台中市社福中心的脆弱家庭服務體系，由脆家社工接手服務。台中市社工查詢系統後發現，萱萱為台南市列管中的兒保個案，並將此案又轉交至台南。郭彩榕說，台南、台中兩地在案件交接與聯繫過程中是否出現疏漏，仍有待後續調查釐清。衛福部七月將召開「重大兒虐檢討會議審查」，檢討跨轄轉銜是否出現漏洞。

精華 FAQ

  • 因多次受虐跡象已被民眾、警方、社工與周遭人員察覺，但通報敏感度不足、訪視未深入，且跨縣市交接資訊不完整，導致未能及時介入保護。

  • 台中地檢署依對未滿七歲之人施以凌虐因而致人於死罪起訴林佳詳。起訴書指他曾將女童丟洗衣機、鎖衣櫃廁所，並以膠帶封住頭部。

  • 衛福部將於七月召開重大兒虐檢討會議，釐清台南與台中在案件交接、通報及訪視上是否有疏漏；台南市也建議重新檢視跨轄分工，以案發地為調查單位。

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