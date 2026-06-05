批賴清德「麻煩製造者」鄭麗文稱川普態度讓民進黨很窘迫

國民黨主席鄭麗文訪美進入第五天，6月5日上午訪問波士頓的紐英崙中華公所，與在地華人僑胞見面，她在致詞後也接受現場提問。記者陳熙文／攝影

國民黨主席鄭麗文 5日批評賴清德總統成為「麻煩製造者」，稱美國與他保持距離，並表示，國民黨與美國一起打過二戰，有過命的交情，不但要延續穩固雙方關係，還呼籲美國繼續扮演領導世界走向和平穩定的力量。

鄭麗文訪美進入第五天，5日上午訪問波士頓的紐英崙中華公所，與在地華人僑胞見面，她在致詞後也接受現場提問。

鄭麗文表示，兩岸現在最重的是回到和平穩定的關係，也認為國民黨這個想法與美國總統川普 在川習會後表達的意見一致，鄭麗文並表示，她樂見全世界最重要的兩位領導人表達出對維持區域和平穩定的願望，稱這是個好的開始。

鄭麗文指出，兩岸是戰是和，美國扮演關鍵領導的力量，國民黨希望深化擴大川普帶頭所言：兩岸絕對不能打仗、台灣不要台獨，以及美軍不會越過9500哩去幫台獨打仗。

鄭麗文說，川普的態度讓民進黨 非常窘迫，像賴清德總統到現在都無法過境美國紐約去訪問台灣在中南美洲的友邦，因為賴清德總統成為麻煩製造者、成為危及台海穩定最大的導火線；鄭麗文批評賴清德總統無法克制、無法回到一位負責任的領導人。

鄭麗文也強調美國與國民黨之間的關係，指美國與中華民國在第二次世界大戰並肩作戰，共同贏得二戰的亞洲戰場，美國對戰後的台灣，不管是協防，還是美國的美元等，都是讓台灣重新站穩腳步的最重要力量

鄭麗文表示，國民黨與美國的關係是打過仗、過命的交情，未來不但希望能夠穩固延續，更重要的是，希望美國應該繼續扮演領導世界走向和平穩定的力量。

鄭麗文說，她在川習會後訪問美國，就是希望表達台灣主流聲音的期待，指台灣民眾真的不希望兩岸有任何擦槍走火，否則後果不堪設想。

鄭麗文也說，很多人問她：要選中國，還是選美國？她回答說，為什麼不能夠兩個都選？鄭麗文說，台灣希望與全世界做朋友，她期待台海能夠和解，也期待美中能夠和解，指美中在很多領域都有互補性，可以合作、可以造福美國人民，也不會讓美國捲入不必要的戰場，百分之百符合美國的利益。

鄭麗文呼籲說，美國作為世界第一的超強大國，應該要有更多的自信，用這樣的自信來與中國交往、來維繫區域的和平；鄭麗文，台灣絕對是第一個堅決支持到底的區域力量，台灣一定會扮演穩定區域關係、整合區域力量的角色，讓所有人都可以分享到和平的巨大紅利。