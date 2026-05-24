我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

住不下去了 80歲婦入住豪華養老院4個月就跑回家

南加化學儲槽洩漏 華人有家不能回 僅帶藥物避難

傳台積電砍分紅 員工揚言下班關手機不待命、仿效三星罷工

台灣新聞組／台北25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

台積電將在27日公布首季員工分紅數字，員工原期待分紅創高，但內部傳出台積將調降員工的分紅提撥比率，引發反彈，有匿名的員工在臉書社團號召發起下班關手機、不待命，甚至仿效三星罷工。對於此傳聞，台積電官方尚未回應。

本報系經濟日報報導，業界觀察，外傳台積電砍員工分紅應是烏龍；另外，台積電有職工福利委員會，但並無像三星一樣的工會，預期號召罷工「有難度」。

業界分析，台積電全球員工人數已超過9萬人，就算分紅總額有成長，隨著員工數持續提升，並看個別單位績效，除了例行調薪，今年首季季分紅約持平去年第4季水準，預估雖不再按照EPS成長等比率拉升，但仍維持高檔，預估2026年整體員工業績獎金與酬勞（分紅）仍將維持一定水準。

台積電在年報強調，每年檢核並設定人才競爭市場標竿企業，除參考包含標竿企業市場薪資調查報告外，也參考產業整體薪資調查資料，並收集市場相關薪資資訊後，進行薪酬競爭力分析，以制定相關薪酬策略。

台積電員工薪酬包含按月發給薪資、按季結算經營績效發給業績獎金，以及公司根據年度獲利狀況發放酬勞（分紅）。每季業績獎金及年度酬勞（分紅）是為回饋同仁，獎勵其貢獻。

另據台北中國時報報導，台積電員工臉書社團「TSMC大小事」中匿名爆料，指出在內部溝通會時，主管透露此季分紅可能降低，因為提撥比率調降，主要是公司考量科技業分紅若過度曝光且持續增加，恐造成社會觀感不佳的負面外溢效應。

目前傳出分紅的提撥比率，將從去年第4季的12％降至10％，代表公司分給員工的利潤比率比過去縮水16.7％，分紅的總額與EPS掛鉤，但實際上公司規章明文規定提撥不低於1％的年度獲利，董事則是不高於0.3％，2024、2025年各是10.6％、12％，即使首季獲利創高，但提撥比率降低，總分紅的金額仍縮水5.64％。

報導指出，部分員工在網路上痛批高層在公司賺大錢創紀錄時，卻反過來剋扣紅利，是缺乏誠信的管理表現，也質疑高層在壓縮基層員工應得的血汗酬勞，來美化跨國財務報表。但也有員工分析，指出台積電為了應對產能大幅擴張，且持續招募新血，在員工總數持續攀升的情況下，即便分紅總額隨利潤擴大，但經過平均的稀釋後，每人實際領到的金額本來就存在降低的客觀趨勢，且公司在適度調降個人分紅比率的同時，能夠確實將省下來的龐大資金轉為增聘基層工程師與技術人手，從而能實質減輕現有同仁平日裡爆肝的工作負擔、排班難度與高壓輪班生活，少拿一點分紅來換更高品質的家庭時間與身體健康相當值得。

三星 台積電 罷工

上一則

新聞評論／馬辦風波已無贏家 及時止損是上策

下一則

民進黨黨職改選 AMD蘇姿丰老爸當選「美東黨部主委」

延伸閱讀

韓媒爆協商內幕 三星電子工會用台積電績效獎金比率逼資方妥協

韓媒爆協商內幕 三星電子工會用台積電績效獎金比率逼資方妥協

三星AI晶片賺翻了卻爆罷工 看懂這5大重點

三星AI晶片賺翻了卻爆罷工 看懂這5大重點
三星11日進行罷工前最終談判 雙方這1點最喬不攏

三星11日進行罷工前最終談判 雙方這1點最喬不攏
三星逃過罷工 估晶片部門每人發34萬美元獎金

三星逃過罷工 估晶片部門每人發34萬美元獎金

熱門新聞

台北市長蔣萬安。(記者曾吉松／攝影)

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

2026-05-20 09:17
馬英九妻子周美青（左）21日打破沉默，發表聲明盼馬英九能真正退休。（本報資料照片）

周美青聲明盼安享餘年 馬英九：未經我過目同意 深表錯愕遺憾

2026-05-22 02:55
前總統、馬英九文教基金會董事長馬英九。圖／聯合報系資料照片

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

2026-05-21 10:52
美國總統川普接受福斯新聞主播拜爾專訪表示，他不希望有人走向獨立。（歐新社）

新聞眼／一覺醒來台灣連名字都沒了 成「一個地方」

2026-05-17 02:24
19日，台北經營管理研究所與國立台北商業大學合辦「美中大國博弈下兩岸風險指標觀測」講座，邀請淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳演講。記者張鈺琪／攝影

學者：台灣是美國「推不掉」、中國「不會放」的核心議題

2026-05-19 12:04
總是頭戴招牌牛仔帽，被譽為「真人版印第安那瓊斯」的埃及考古權威札希．哈⽡斯博⼠（Dr. Zahi Hawass），首次在台舉辦講座。(記者林伯東／攝影)

真人版印地安那瓊斯 帶領考古團隊打破「外星人建造金字塔」謠言

2026-05-21 19:47

超人氣

更多 >
為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了
亞洲髮廊「頭部按摩」服務 風靡美國客人：每次都睡著、太放鬆了

亞洲髮廊「頭部按摩」服務 風靡美國客人：每次都睡著、太放鬆了
山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒

山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒
黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？
封面故事／疫情之後 中國餐飲巨頭結隊「征美」

封面故事／疫情之後 中國餐飲巨頭結隊「征美」