傳台積電砍分紅 員工揚言下班關手機不待命、仿效三星罷工

台積電 將在27日公布首季員工分紅數字，員工原期待分紅創高，但內部傳出台積將調降員工的分紅提撥比率，引發反彈，有匿名的員工在臉書社團號召發起下班關手機、不待命，甚至仿效三星罷工 。對於此傳聞，台積電官方尚未回應。

本報系經濟日報報導，業界觀察，外傳台積電砍員工分紅應是烏龍；另外，台積電有職工福利委員會，但並無像三星一樣的工會，預期號召罷工「有難度」。

業界分析，台積電全球員工人數已超過9萬人，就算分紅總額有成長，隨著員工數持續提升，並看個別單位績效，除了例行調薪，今年首季季分紅約持平去年第4季水準，預估雖不再按照EPS成長等比率拉升，但仍維持高檔，預估2026年整體員工業績獎金與酬勞（分紅）仍將維持一定水準。

台積電在年報強調，每年檢核並設定人才競爭市場標竿企業，除參考包含標竿企業市場薪資調查報告外，也參考產業整體薪資調查資料，並收集市場相關薪資資訊後，進行薪酬競爭力分析，以制定相關薪酬策略。

台積電員工薪酬包含按月發給薪資、按季結算經營績效發給業績獎金，以及公司根據年度獲利狀況發放酬勞（分紅）。每季業績獎金及年度酬勞（分紅）是為回饋同仁，獎勵其貢獻。

另據台北中國時報報導，台積電員工臉書社團「TSMC大小事」中匿名爆料，指出在內部溝通會時，主管透露此季分紅可能降低，因為提撥比率調降，主要是公司考量科技業分紅若過度曝光且持續增加，恐造成社會觀感不佳的負面外溢效應。

目前傳出分紅的提撥比率，將從去年第4季的12％降至10％，代表公司分給員工的利潤比率比過去縮水16.7％，分紅的總額與EPS掛鉤，但實際上公司規章明文規定提撥不低於1％的年度獲利，董事則是不高於0.3％，2024、2025年各是10.6％、12％，即使首季獲利創高，但提撥比率降低，總分紅的金額仍縮水5.64％。

報導指出，部分員工在網路上痛批高層在公司賺大錢創紀錄時，卻反過來剋扣紅利，是缺乏誠信的管理表現，也質疑高層在壓縮基層員工應得的血汗酬勞，來美化跨國財務報表。但也有員工分析，指出台積電為了應對產能大幅擴張，且持續招募新血，在員工總數持續攀升的情況下，即便分紅總額隨利潤擴大，但經過平均的稀釋後，每人實際領到的金額本來就存在降低的客觀趨勢，且公司在適度調降個人分紅比率的同時，能夠確實將省下來的龐大資金轉為增聘基層工程師與技術人手，從而能實質減輕現有同仁平日裡爆肝的工作負擔、排班難度與高壓輪班生活，少拿一點分紅來換更高品質的家庭時間與身體健康相當值得。