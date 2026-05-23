柯文哲被重罰 立院預算中心揭：參選人政治獻金查核 開罰率僅23%

立法院預算中心報告指出，政治獻金查核案件審議結果，整體被裁罰比例其實不足五成，針對擬參選人的查核，近10年的裁罰比例更只有23%。圖／聯合報系資料照片

民眾黨 前主席柯文哲 在2024年參選總統期間，涉違反政治獻金法，監察院重罰254萬元，沒入5579萬餘元；不過，立法院預算中心報告卻顯示出，政治獻金查核案件審議結果，整體被裁罰比例其實不足五成，針對擬參選人的查核，近10年的裁罰比例更只有23%，預算中心指出，應通盤檢討政治獻金查核限制，並持續加強跨部會研商，以健全法制。

監院將政治獻金查核對象分為三大類，包括政黨及政治團體、擬參選人、捐贈者等。立法院預算中心報告指出，根據近10年查核統計，被查核的政黨及政治團體不裁罰比例達50.9%，對擬參選人的查核，不裁罰比例更高達77％。

預算中心報告表示，依政治獻金法規定，監察院是政治獻金之受理申報機關，並負有查核之責，近10年該院政治獻金查核案件中，整體不處罰比率逾五成，並以擬參選人之不處罰比率最高，由於政治獻金查核恐受人力、法規之限制而影響查核結果，監察院雖已與內政部研議將部分查核限制納入政治獻金法修正草案，但迄今仍未完成法制作業，應持續加強跨部會研商。

報告另指出，監察院關於國家人權業務計畫之業務費，預算案數顯著高於其他業務計畫，監院預算配置與憲定職權未盡相合，恐影響監察權功能發揮。

報告表示，監察院今年度預算案數較去年度追加後，預算數增加26.65%，其中「國家人權業務」計畫較去年度增加11.76倍，是各項計畫中增加最多者；監院業務費預算並以國家人權業務計畫占比最高，達42.86%，其金額甚至是調查、巡查等核心業務的5到10倍之多。

報告指出，國家人權業務雖然也是監院法定職掌，賦予推動業務所需經費亦屬必要，但監院業務費預算多集中該計畫，與憲定職權之核心業務未盡相符，應依施政計畫優先順序妥適配置預算，才能發揮監察權功能。