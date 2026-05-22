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京華城容積獎勵20%違法 台北市都發局公告撤銷

中央社台北22日電
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北院審理京華城案，認定20%容積獎勵違法。圖為京華城現址。本報資料照片
北院審理京華城案，認定20%容積獎勵違法。圖為京華城現址。本報資料照片

北院審理京華城案，認定20%容積獎勵違法。台北市長蔣萬安今天說，將發文通知鼎越撤銷20%容獎；都發局表示，已公告撤銷20%容獎，京華城容積率將調整為728%，若要施工須有2條件。

台北地院審理京華城案，認定20%容積獎勵違法。蔣萬安今天上午在台北市議會答詢，都市發展局調查小組召集會議的委員已做出建議撤銷，待會議紀錄等程序走完，就發文通知鼎越撤銷20%容獎。

台北市都發局晚上發布新聞資料提到，京華城在2021年增訂20%容積獎勵細部計畫案，經市府依行政程序法啟動行政調查，審酌台北高等行政法院判決、台北地方法院刑事判決等其他事證，並召開調查小組討論。

都發局表示，調查小組調查結果認定京華城在2021年細部計畫案，認為應撤銷理由包含，有未符審議等程序合法要件與計畫目標、增訂20%容積獎勵規定是僅針對單一土地所有權人，不具通案性質，違反平等及通案性原則，及有利益衡量瑕疵等。

都發局表示，已依行政程序法在今天公告撤銷在2021年11月1日公告實施「修訂台北市松山區西松段三小段156地號第三種商業區（特）土地使用分區管制規定細部計畫案」，並溯及同年11月2日零時起失去效力。

都發局表示，京華城案的110年細部計畫案被撤銷後，應回歸2018年都市計畫案，基準容積率為560%，無容積獎勵規定，至於原另依法申請30%容積移轉則仍有效。

都發局表示，京華城土地仍遭扣押，依法仍不予施工勘驗。因2021年細部計畫案被撤銷，將依建築法第58條，函請鼎越公司辦理建造執照變更設計，期間應做好工地安全維護。

針對京華城能否繼續施工，台北市建築管理工程處處長虞積學在議會備詢後接受媒體聯訪時說，京華城要繼續施工須有2條件，包含法院要撤銷扣押土地的處分，及如北市府級專案小組決定撤銷京華城案的20%容積獎勵，鼎越應向建管處辦理建照變更設計撤銷20%容積獎勵。

虞積學說，北市府級專案小組已決定撤銷京華城案20%容積獎勵，也就是須回歸此案的原本都市計畫，後續將依建築法規定強制要求鼎越向建管處申辦建照變更設計，取消原建照20%部分容積獎勵，容積率將調整為728%。

台北地方法院審理京華城等4大案於3月26日宣判，柯文哲被控涉及京華城案部分，一審依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪判刑13年，褫奪公權6年；此外，柯文哲犯公益侵占罪，分別判刑2年、3年6月；共同犯背信罪，判2年6月徒刑。4罪合併執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。

北院認定，京華城20%容積獎勵無法令依據且違反上位法規，明知此事仍簽呈核章的柯文哲犯收賄及圖利。

蔣萬安

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