點名碳基 藍：綠友友染指無人機產業

碳基科技董事長陳文宏（右）常常在臉書上談產業概況，左為碳基科技執行長游沛文。（中央社）

賴清德 總統前天駁斥無人機 產業都是「綠友友」，不過國民黨 立院黨團昨指出，涉足無人機發展的碳基科技董事長陳文宏，曾任民進黨新竹縣黨部主委及「新竹縣小英之友會」總會長、獨董洪耀南曾任民進黨前主蔡英文特助、執行長游沛文曾任嘉義市前市長涂醒哲秘書；藍委強調，國民黨支持無人機產業，但拒絕綠友友染指無人機產業。

國民黨立委羅廷瑋表示，碳基科技董座陳文宏，事業包山包海，曾任「新竹縣小英之友會」總會長，2005年擔任民進黨新竹縣黨部主委，同時參選議員，曾因賄選判刑。從環境資源、綠能到無人機，事業順風順水。每當國家社會發生重大事故時，從疫苗到口罩，再從綠能到無人機，綠友友們總能搶奪先機、精準插旗，拿到政府補助？

羅廷瑋說，根據審計部資料顯示，碳基科技已經取得中科院相關訂單，還可以用同樣規格，再一次拿到政府補貼，且補貼金額比在中科院標案高達4倍以上。政府一直講「非紅供應鏈」，但碳基科技的股東背景跟中國有特定關係，其中一個股東在中國設有關聯公司，有認真查？

羅廷瑋說，碳基科技獨董洪耀南曾任蔡英文辦公室特助，洪耀南長期處理民調選戰分析，怎麼來到無人機公司？而洪耀南之兄洪耀福是民進黨前秘書長；碳基科技執行長游沛文曾是涂醒哲秘書。國民黨擋的是民進黨的利益，擋的是「綠色供應鏈」。

國民黨立委徐巧芯則表示，民進黨一直汙衊國民黨阻擋無人機預算和相關計畫，2021年開始，共有5項大型無人機發展計畫，共計投入853.5億元（台幣，下同，約27億387萬美元），國民黨都有支持，賴總統勿再說謊。

徐巧芯說，碳基科技今年4月28日發布重訊，公告該公司2025年度累積虧損達實收資本額的二分之一，虧損非常巨額。若非找了陳文宏、洪耀南，接到這麼多的政府標案，才能讓公司起死回生。碳基科技是上市公司，跟相關股票有沒有連結？有必要查清楚。

徐巧芯說，國民黨支持無人機產業，但拒絕綠友友染指無人機產業，呼籲民進黨政府要推動無人機產業，先要清廉自守，不要以為有黨證就能拿到標案。

國民黨團副書記長王鴻薇說，國防部到相關部會都編列大量無人機預算，國民黨百分之百支持，但不能容忍綠友友們「吃銅吃鐵」的染指。

國民黨立院黨團質疑無人機廠商碳基科技是「綠友友」，經濟部與碳基科技昨反擊，強調相關補助與標案程序皆公開透明，並否認存在政治關係介入；經濟部說，只要符合政策方向，「任何友友」皆可申請，並無差別對待。

經濟部表示，碳基科技至今僅於2009年與2016年兩度獲得經濟部補助，總金額為3090萬元，時間點遠早於立委所稱陳文宏於2025年擔任董事長之前，批評相關說法「資料引用有明顯錯誤」。

經濟部說，政府推動產業政策一向秉持公開透明原則，任何台灣廠商只要符合政策方向，都能提出申請，「不看政黨色彩，任何友友皆可申請，並無差別對待」。

國防部長顧立雄表示，無人機相關廠商有數百家遍布各地，這樣扣廠商帽子，應該都無法接受，行政院發言人李慧芝則說，對於無的放矢的指涉「不予置評」。

碳基科技也發聲明，指控部分立委未經查證即影射公司靠關係取得補助與標案，相關「綠友友」言論已損害公司商譽，公司已保全證據，並保留法律追訴權。碳基表示，近3年主要專注於「銳鳶二型」相關製造與技術服務，陳文宏上任董事長後，也只是延續既有委製案，要求提出指控的立委具體說明所謂「很多標案」的內容、金額與履約情況，否則形同抹黑與造謠。

陳文宏昨聲明，他確實有從事相關產業的朋友與人脈，但不代表任何不法連結，不應被無限上綱或過度政治化；他質疑，「指責我的人，他的朋友或親屬難道沒有人從事相關產業，這種指責並不公允」。

碳基執行長游沛文是嘉義媳婦，據了解，2014年經友人介紹，加入當時參選嘉義市長的民進黨候選人涂醒哲競選團隊；涂當選後，游沛文擔任市長室機要秘書，但游1年內就離職。