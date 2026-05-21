我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

螞蟻吃掉地上肉乾全暴斃 網震驚：人吃真的沒事？

NBA／第三節18：0攻勢奠定勝基 尼克輕取騎士東決2連勝

中研院也改院徽遭疑切斷歷史 院長：新舊併行

台灣新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
立委羅智強21日於立院質詢中研院院長廖俊智，指出2022年中研院也花了104萬設...
立委羅智強21日於立院質詢中研院院長廖俊智，指出2022年中研院也花了104萬設計一套新的字體。廖俊智強調，兩套字體並行。 （記者陳宛茜／翻攝）

台電花96萬（台幣，下同，約3萬美元）把台電logo的于右任字體改成聶永真設計引發爭議。立委羅智強昨天於立院質詢中研院院長廖俊智，指出2022年中研院也花了104萬元（約3.3萬美元）設計一套新的字體。他質疑中研院院徽多年來始終使用創院院長蔡元培的字體，為什麼還要花公帑設計新的字體，質疑此舉為「切斷歷史，改變院徽」。

羅智強指出，中研院原字體由首任院長蔡元培設計，至今沒有任何問題，也可用於印刷、網路介面等，甚至連今日委員會資料上的「中央研究院」5字也沿用該字體，但中研院竟花費104萬設計新字體，完全無法理解更改必要性何在。

「完全不是事實 ，」廖俊智表示，中研院並未改變蔡元培字體的院徽，目前是採兩套字體並行，104萬也不只是改字體，而是整體視覺形象的優化。

廖俊智解釋，兩套並行的原因，是因為書法字體印小便會模糊無法呈現，很多運用不方便；104萬也不只是改字體，而是視覺形象的優化。羅智強則不斷強調，是不是浪費公帑，「讓社會公評」。

立委羅廷瑋質詢時，廖俊智也再度表示，新的字體並非改變院徽，而是優化形象視覺系統如網路主視覺、跟院徽毫無關係；並重申中研院沒有捨棄蔡元培墨寶，而是兩套系統同時存在，用意在維護人文傳統同時兼顧現代應用需求，絕非是要切斷歷史脈絡。他強調，自己的書法雖然寫得不好、但對書法很有興趣，祖先也是書法家。

中研院2020年針對品牌識別新增形象識別，中研院21日強調，是因應科普推廣、新平...
中研院2020年針對品牌識別新增形象識別，中研院21日強調，是因應科普推廣、新平台出現而增強視覺效果，且也並非改掉舊識別，而是兩者併行。圖為當年新增的形象識別。（中央社）

羅智強

上一則

大甲虎媽餓死女不想讓國民法官審 法院一理由駁回

下一則

點名碳基 藍：綠友友染指無人機產業

延伸閱讀

台電換LOGO惹議 李艷秋指3癥結：整件事關鍵在恥字、進一步去中化

台電換LOGO惹議 李艷秋指3癥結：整件事關鍵在恥字、進一步去中化
台電換LOGO引討論 設計師聶永真：仍加入于右任版特徵 專業無愧於心

台電換LOGO引討論 設計師聶永真：仍加入于右任版特徵 專業無愧於心
新聞評論／拿台積電來洗白 台電變「粉底液公司」？

新聞評論／拿台積電來洗白 台電變「粉底液公司」？
狄鶯淚問中研院為何不吸收孫安佐？廖俊智：不研究軍火

狄鶯淚問中研院為何不吸收孫安佐？廖俊智：不研究軍火

熱門新聞

台北市長蔣萬安。(記者曾吉松／攝影)

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

2026-05-20 09:17
美國總統川普接受福斯新聞主播拜爾專訪表示，他不希望有人走向獨立。（歐新社）

新聞眼／一覺醒來台灣連名字都沒了 成「一個地方」

2026-05-17 02:24
擎天崗野戰全程直播，現場變媒體打卡點。(截自youtube陽明山國家公園管理處INFO)

台北擎天崗驚見「情侶野戰」 忘情5分鐘...全都錄還有聲音

2026-05-14 20:43
19日，台北經營管理研究所與國立台北商業大學合辦「美中大國博弈下兩岸風險指標觀測」講座，邀請淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳演講。記者張鈺琪／攝影

學者：台灣是美國「推不掉」、中國「不會放」的核心議題

2026-05-19 12:04
前總統、馬英九文教基金會董事長馬英九。圖／聯合報系資料照片

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

2026-05-21 10:52
台灣賴清德總統。（本報系資料庫）

回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題

2026-05-17 08:41

超人氣

更多 >
她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元

她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元
中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務

中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務
川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物
周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議
烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌

烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌