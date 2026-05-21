我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

螞蟻吃掉地上肉乾全暴斃 網震驚：人吃真的沒事？

NBA／第三節18：0攻勢奠定勝基 尼克輕取騎士東決2連勝

大甲虎媽餓死女不想讓國民法官審 法院一理由駁回

記者曾健祐／台中即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
詹婦涉長期囚禁21歲小女兒，釀其體重僅30公斤活活餓死，涉犯家暴凌虐致死，現由台...
詹婦涉長期囚禁21歲小女兒，釀其體重僅30公斤活活餓死，涉犯家暴凌虐致死，現由台中地院國民法庭審理中。(報系資料照)

台中大甲詹姓婦人長期拘禁21歲陳姓小女兒，每天只給菜粥果腹害她活活餓死涉嫌凌虐致死，詹及其辯護人主張，台中地院裁定揭露太多內容導致新聞報導，影響潛在國民法官難維持中立，主張不行國民參審；中院直言本案「國民高度關注」，新聞自由滿足國民知的權利，有國民參審必要，駁回其聲請。

詹婦及其辯護人主張，中院就詹聲請停押的刑事裁定中，於理由欄大量、詳細引用偵查內容，包括警詢、偵訊全文，法醫解剖鑑定要旨、警方勘查寶告、兒少保護通報，還有諸多高度情緒衝擊的具體描述，如「使被害人只能如原始人類或動物般以手拿取食物進食，毫無尊嚴可言。」

詹等認為，該等措辭充滿強烈負面評價，一旦流入社會大眾視野，必然引發強烈之義憤反應；此外，裁定駁回理由中不僅認定詹「犯罪嫌疑重大」，更直接就詹主觀犯意為實質認定，此種「法院已有定論」的訊息若經媒體傳播，潛在國民法官難預期審理時能中立。

詹等還說，該裁定公告後，各主流媒體大篇幅報導，使廣大民眾提前接收職業法官對詹所做的高度負面評價，先行包裝為「司法已有定論」，嚴重侵蝕無罪推定精神，而潛在國民法官接觸訊息，極易形成「連法官都這樣認定，詹必然有罪」心裡定勢，主張不行國民參審。

對此，公訴檢察官具狀表示，媒體報導屬新聞自由與知情權範疇，且報導內容包含客觀事實，不能僅因報導存在且使用具有評價性的標題，就推定國民法官必然產生偏見，且國民法官度已設有選任、排除、審前說明、釋疑，及訴訟指揮與解任等機制，可有效確保審判公正。

台中地院查，現今網路資訊快速，如果不是離群索居之人，各種新聞唾手可得，且故意犯罪致死案件，涉及被害人喪命，屬「國民高度關心的社會議題」，新聞媒體滿足人民知的權利，達成公共監督、維持民主多元，本應提供具新聞價值的多元資訊。

中院說，若僅因國民接觸不同觀點的新聞，就認為國民法官會以預斷、偏見，受汙染心證審判，稍嫌速斷。況且「職業法官同為國民」也會看新聞，若以國民法官接觸新聞而認難期待公正審判，那是否意味再有新聞下，均不適合進入司法審判？

中院直言，本案有新聞報導價值，縱使媒體好以聳動標題提高點閱，仍屬新聞自由，且仍有中性、客觀的報導。

中院指出，本案是凌虐致死案，自屬國民高度關注，類似量刑在社會更常引發關注，藉國民法官視野帶入法庭，可讓審判更透明，並讓國民對犯罪處理有更深刻認識，同時檢視政府對家暴妨害、被害人保護落實，認為詹等主張無理由，裁定駁回，不得抗告。

上一則

色警官邀女警開房間記2大過免職 「官官相護」前後任分局長都被懲處

下一則

中研院也改院徽遭疑切斷歷史 院長：新舊併行

延伸閱讀

國民黨立委顏寬恒貪汙判7月10月 喊「相信司法還清白」

國民黨立委顏寬恒貪汙判7月10月 喊「相信司法還清白」
台北精舍虐死命案 李威獲緩刑5年 負責人王薀重判12年

台北精舍虐死命案 李威獲緩刑5年 負責人王薀重判12年
狼處長抱女員工喊「看到你很癢」調解撤告 法院判不受理

狼處長抱女員工喊「看到你很癢」調解撤告 法院判不受理
書記官不當干預 南卡名律師默鐸殺妻兒定罪案 推翻重審

書記官不當干預 南卡名律師默鐸殺妻兒定罪案 推翻重審

熱門新聞

台北市長蔣萬安。(記者曾吉松／攝影)

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

2026-05-20 09:17
美國總統川普接受福斯新聞主播拜爾專訪表示，他不希望有人走向獨立。（歐新社）

新聞眼／一覺醒來台灣連名字都沒了 成「一個地方」

2026-05-17 02:24
擎天崗野戰全程直播，現場變媒體打卡點。(截自youtube陽明山國家公園管理處INFO)

台北擎天崗驚見「情侶野戰」 忘情5分鐘...全都錄還有聲音

2026-05-14 20:43
19日，台北經營管理研究所與國立台北商業大學合辦「美中大國博弈下兩岸風險指標觀測」講座，邀請淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳演講。記者張鈺琪／攝影

學者：台灣是美國「推不掉」、中國「不會放」的核心議題

2026-05-19 12:04
前總統、馬英九文教基金會董事長馬英九。圖／聯合報系資料照片

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

2026-05-21 10:52
台灣賴清德總統。（本報系資料庫）

回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題

2026-05-17 08:41

超人氣

更多 >
她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元

她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元
中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務

中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務
川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物
周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議
烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌

烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌