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川普來電怎應對？ 他建議賴清德允諾任內不宣布台獨 對台安全有利

記者楊德宜／台北即時報導
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美國總統川普日前表示會與治理台灣的人談軍售，20日被詢問時，進一步說不排除與台灣...
美國總統川普日前表示會與治理台灣的人談軍售，20日被詢問時，進一步說不排除與台灣總統賴清德通話。美聯社

美國總統川普是否會和台灣總統賴清德通電話，各界關注。日裔台籍的印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，很多人的第一反應是不可能，「但我不這麼看」。川普不是傳統外交教科書裡的美國總統，不太在乎華府官僚熟悉的禮節。「他在乎的是畫面、成果和敘事」。所以，川普和賴清德通話並不是天方夜譚。問題是，如果這通電話真的發生，台灣應該怎麼說？

矢板明夫在「矢板明夫俱樂部」臉書粉專表示，川普第一任期時，華府傳出川普可能和北韓領導人金正恩會面時，東京的外交圈、媒體圈，幾乎沒有人相信。理由很簡單。美國和北韓的國力差距太大，GDP相差近900倍。金正恩不可能去美國，如果兩人要見面，就只能是美國總統親自飛到亞洲去見對方。

這不是一般意義上的外交訪問，「是世界第一強國的總統，專門去見一個被國際制裁的小國獨裁者」。矢板明夫說，按照傳統國際政治常識，這樣做很容易被解讀為「美國有求於北韓」。換成過去任何一位美國總統，大概都不會那麼做。川普不但和金正恩見面，而且還見了3次。第一次在新加坡，第二次在越南，第三次甚至直接跨過板門店軍事分界線，踏進北韓土地，和金正恩握手。這些畫面，在過去的外交常識裡，幾乎不可想像。

矢板明夫說，當然北韓問題沒有因此徹底解決。但川普至少讓一個長期的僵局動了起來。北韓在核武與飛彈問題上的態度，也曾出現明顯變化。這就是川普式外交：不按牌理出牌。

如果川普和賴清德真的通話，「我認為，千萬不要講太複雜」。矢板明夫表示，川普不喜歡長篇大論，也不喜歡抽象的價值宣言。川普喜歡簡單、有力、可以拿去對外宣傳的敘事。最核心的內容應該是，感謝川普讓中國國家主席習近平在川普任期內不敢對台動武。這是川普自己說過的話，台灣可以順勢接住。另外，台灣需要美國製的武器，也願意成為美國在印太最可靠的夥伴。

矢板明夫表示，之後，賴清德或許可以再說一句：「我在任期內不會宣布台灣獨立」。這句話在台灣內部一定會引起爭論。但從戰略上看，它可能很重要。因為川普可以把它當成一個成果，拿去和中國談，告訴北京：你看，我已經穩住台灣了，你也不要亂動。這對台灣安全反而有利。

「台灣是否獨立，是台灣人自己的事。但現在條件還不成熟」。矢板明夫表示，台灣的前途，也應該由台灣人自己努力爭取。他相信未來還會有很多台灣人，繼續為這個目標努力下去。但是，這些話沒有必要拿去對川普說。外交不是把所有心裡話一次講完。「面對川普，最重要的是把話講簡單，把利益講清楚，把台灣的重要性講到他願意幫你背書」。

川普 賴清德 金正恩

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