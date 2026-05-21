我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市民50元可買世界盃優惠票 25日開放註冊抽籤

烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌

鄭麗文6月訪美 谷立言：相信會被問是否改變政黨取向

中央社台北21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國在台協會處長谷立言。(路透)
美國在台協會處長谷立言。(路透)

國民黨主席鄭麗文預計6月訪美，美國在台協會處長谷立言接受中央社專訪時表示，沒有細節可公布，但相信美國各機構會問到，國民黨領導層是否正在從根本上改變黨的政治取向，鄭麗文此次訪美是「釋疑」機會。

鄭麗文預計6月初訪問美國，目前正積極規劃行程。美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今天接受中央社書面專訪表示，沒有細節可公布，但美國國會、智庫等其他機構向來珍惜與台灣各政黨代表交流的機會。

谷立言特別提到，在此情況下，「我相信會有許多人問到，國民黨領導階層是否正在從根本上改變黨的政治取向」。多數美國人將國民黨與蔣介石的反共立場做連結。美國外交政策專家普遍認為，現代國民黨是中間派政黨，在強大國防力量、對美合作，以及積極接觸北京以維護現狀之間力求平衡。

谷立言說，然而，近期關注國際媒體報導的人可能會有此印象，那就是國民黨在關鍵外交和安全問題上開始採納或效仿中共立場，而忽略了美國和日本等台灣傳統盟友的重要作用和利益。

谷立言強調，鄭麗文這次訪問能提供機會「釋疑」（address those concerns），並澄清國民黨在諸如投資本土國防產業等懸而未決問題上的立場。

鄭麗文預計6月初訪問美國，將走訪美國東、西岸重要城市，與美方政界、智庫與僑界團體交流。她4月底接受彭博新聞專訪表示，如果可能的話，希望能拜會美國總統川普（Donald Trump）。

國民黨 谷立言 鄭麗文

上一則

加拿大議員莊文浩挺台：中國不能決定我能去哪裡

延伸閱讀

CNN專訪 鄭麗文提和平繁榮之鏈 預計6月1日訪美

CNN專訪 鄭麗文提和平繁榮之鏈 預計6月1日訪美
川習會將登場 鄭麗文：盼美中共同為區域和平繁榮做貢獻

川習會將登場 鄭麗文：盼美中共同為區域和平繁榮做貢獻
鄭麗文：兩岸發展須尊重台灣人民意願 不接受任何形式的強迫

鄭麗文：兩岸發展須尊重台灣人民意願 不接受任何形式的強迫
鄭麗文日媒專訪內容 陸委會：讓國際社會誤解

鄭麗文日媒專訪內容 陸委會：讓國際社會誤解

熱門新聞

台北市長蔣萬安。(記者曾吉松／攝影)

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

2026-05-20 09:17
美國總統川普接受福斯新聞主播拜爾專訪表示，他不希望有人走向獨立。（歐新社）

新聞眼／一覺醒來台灣連名字都沒了 成「一個地方」

2026-05-17 02:24
擎天崗野戰全程直播，現場變媒體打卡點。(截自youtube陽明山國家公園管理處INFO)

台北擎天崗驚見「情侶野戰」 忘情5分鐘...全都錄還有聲音

2026-05-14 20:43
19日，台北經營管理研究所與國立台北商業大學合辦「美中大國博弈下兩岸風險指標觀測」講座，邀請淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳演講。記者張鈺琪／攝影

學者：台灣是美國「推不掉」、中國「不會放」的核心議題

2026-05-19 12:04
前總統、馬英九文教基金會董事長馬英九。圖／聯合報系資料照片

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

2026-05-21 10:52
台灣賴清德總統。（本報系資料庫）

回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題

2026-05-17 08:41

超人氣

更多 >
好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨

好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨
她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元

她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元
中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務

中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務
川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物
黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」