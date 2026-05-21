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加拿大議員莊文浩挺台：中國不能決定我能去哪裡

中央社溫哥華20日專電
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台總統賴清德（右）20日接見加拿大聯邦保守黨影子外長莊文浩（左），期盼深化雙邊經...
台總統賴清德（右）20日接見加拿大聯邦保守黨影子外長莊文浩（左），期盼深化雙邊經貿科技合作，攜手打造民主繁榮的未來。（台總統府提供）中央社

加拿大聯邦保守黨眾議員莊文浩（Michael Chong）在台北晉見總統賴清德後，接受加拿大媒體訪問時強調他訪問台灣是捍衛加拿大主權，不能讓中國不斷改變遊戲規則，默許中國的無理要求，只會讓印太地區更不穩定。

中國駐加大使王鏑上個月接受「環球郵報」（Globe and Mail）訪問時，警告加拿大國會議員不要訪台，稱任何官方接觸可能會使加中取得的進展出現倒退。得知莊文浩訪問台灣並與總統賴清德會晤，中方批評莊文浩是「嚴重違反加拿大奉行的一中承諾」，並向外界釋出支持「台獨」的錯誤訊號。

莊文浩今天接受加拿大電視CTV新聞主持人卡佩羅斯（Vassy Kapelos）訪問時指出，他此行除了表達對台灣的支持，也是在捍衛加拿大的主權，包括中國在內的任何外國政府，都無權決定加拿大國會議員能否前往某地。

他說，加拿大朝野國會議員都曾訪問台灣，這是加台關係逐步深化的一部分。「現在北京試圖改變規則，而我這次訪台，就是要表明這類交流應持續進行。我們不能讓像北京這樣的威權政權，決定民主國家如何參與國際社會。 」

當被問及渥太華正努力爭取中國商機，部分加拿大農業產品也因中國市場開放而受益，在此經濟利益考量下，是否曾猶豫訪問台灣？莊文浩說：「完全沒有。」

他認為，此時此刻，加拿大更需要重申自身立場與既有政策。「如果我們讓北京不斷改變規則，就等於默許其要求，這只會讓印太地區更加不穩定，而不穩定對貿易與投資都沒有好處。」

他並表示，若國際社會對中國的施壓退讓，將降低北京對台海採取單方面行動的政治成本。

莊文浩從不吝批評中國人權，因此早被中國列入制裁名單，他在香港的親人也遭中國鎖定針對，這一次他很有可能繼續被中國視為眼中釘，但莊文浩稱自己無所懼。「我有幸當選加拿大國會議員，擔任要職，這使我能夠為那些無法發聲的人代言。全球許多民主國家的人民，正面臨跨國打壓與威權政權的脅迫，卻只能沉默承受。」

正在愛沙尼亞訪問的加拿大外交部長安南德（Anita Anand）透過視訊向媒體表示，加拿大與台灣長期以來維持民間與商業交流，也一直有官方及國會代表團互訪。

針對中國批評莊文浩訪台，安南德說：「加拿大國會獨立性是加拿大民主制度的重要基石。」她表示，加拿大外交政策雖遵循「一中政策」，但外國政府不應干預加拿大國會議員的行動自由。

加拿大保守黨眾議員謝爾（Andrew Scheer）、范博愛（Tako van Popta）和區澤光（Chak Au）都對中央社表達力挺莊文浩的訪台決定。

20年前曾訪問台灣的謝爾批評中國再度採用威嚇方式對待加拿大，絕對不能容忍。他說，台灣多方面的進步成就舉世皆知，許多地方值得加拿大取經，因此雙方本該多交流。

尚未去過台灣的范博愛則說：「很想去台灣，有機會一定要訪台。加拿大正拓展貿易多元化，台灣是非常重要的一塊拼圖。」

剛被委任為保守黨「亞太門戶經濟合作小組」主席的區澤光，今年3月訪問台灣參與「智慧城市論壇」，對台灣的高科技實力讚嘆不已。「今年適逢加拿大駐台北貿易辦事處40週年慶，台加關係一定要持續發展」

加拿大「溫尼伯」太陽報（Winnipeg Sun）今天刊登社論文章稱讚莊文浩的堅定勇氣，也呼籲渥太華要拿出實際行動支持台灣。

社論提醒加拿大總理卡尼（Mark Carney），儘管貿易很重要、加拿大需要市場，但是「加強貿易聯繫不能以犧牲國家獨立為代價」，這條界線需畫得很清楚。

社論強調，台灣是全球先進晶片製造的領導者，而晶片製造對國家安全和經濟成長至關重要。加拿大應加強與印太地區民主盟友的合作，並繼續抵制外國勢力干涉加拿大領土的行為。

賴清德 加拿大

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