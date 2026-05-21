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北醫演講 蔡英文：改變從一群人願意聽見彼此開始

中央社台北21日電
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台前總統蔡英文21日受邀前往台北醫學大學演講。（蔡英文辦公室提供）中央社
台前總統蔡英文21日受邀前往台北醫學大學演講。（蔡英文辦公室提供）中央社

台灣前總統蔡英文今天受邀前往台北醫學大學演講，她提到，世界變化很快，科技發展也很快，社會意見因此更多元但是變化也很快，很多事情不是一個人、一個世代，甚至不是一個政府任期內就可以完全改變，改變從來不會在瞬間完成，改變往往是從一群人願意聽見彼此開始。

蔡英文演講提到，她對於北醫專業與付出的經驗其中之一，就是北醫長期派駐醫療團隊到邦交國史瓦帝尼；幾年前她以總統的身分到史瓦帝尼，也親自到史瓦帝尼的首都醫院去參觀，看到北醫醫療團隊長期在那裡的成果。

蔡英文說，北醫的醫療除了治療疾病，也幫助一個國家建立更有韌性的醫療系統，這件事情讓她非常感動；因為這說明了台灣的力量不只是科技力量、經濟力量，還有照顧人的力量。台灣雖然不大，但是願意用專業、善意來協助全世界的力量。

她說，北醫的學生會，為了這場演講寫了一句話，「我們無法立刻改變世界，但至少可以從願意對話開始。」

蔡英文說，她覺得這句話非常好，也非常適合今天的場合。因為在一個變動的時代，大家常常會感覺到一種無力感。世界變化很快，科技發展也很快，社會意見也因此會更多元，變化也很快。

她表示，很多的事情不是一個人、一個世代，甚至不是一個政府任期內就可以完全改變。所以改變從來不會在瞬間完成，改變往往是從一群人願意聽見彼此開始；願不願意面對問題，而不是逃避問題，這也是個開始。從願意用理性來討論分析，而不是用標籤來否定。

蔡英文說，在一個變動時代裡面，理性與對話很重要。這幾年，大家都可以感覺到世界變得越來越不穩定。地緣政治的緊張，讓台灣更清楚地知道，和平從來都不是一件理所當然的事情；這樣的時代，一個國家最重要的能力就是「韌性」。

蔡英文說，韌性不是不會受傷，韌性是受到衝擊之後還有能力站起來；韌性是遇到困難的時候，不會輕易地被擊倒；韌性是即使外在環境不斷地變化，仍然能夠穩定地往前走。

蔡英文

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