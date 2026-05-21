陸再促恢復直航點 陸委會：不需要虧損累累的政策性航班

陸委會副主委梁文傑表示，我們不太需要這種虧損累累、拿著官方補貼的政策性航班。記者陳宥菘／攝影

近期多家大陸航空公司陸續開通或恢復兩岸直航航線，大陸國台辦20日再度呼籲我方，盡快恢復烏魯木齊、西安等航點。陸委會副主委梁文傑今天表示，「一條虧損累累、根本不賺錢航線，硬要航空公司飛，對中共 都是可能的，但我們實在不太需要這種政策性航班，市場需求並不大。」

大陸東方航空預計7月1日恢復成都直飛台中航線；春秋航空 計畫7月4日開通寧波往返高雄航線；山東航空也規畫在7月23日至10月24日期間，新開青島往返台中航線。

梁文傑21日下午在例行記者會上指出，這三條航線，本就屬於已開放的兩岸直航點，我方民航局已經批准台中—成都、高雄—寧波兩個航線，台中—青島還在審核當中。他認為，這些事務根據兩岸的航權協議進行，屬於有序交流。

至於國台辦再度要求恢復哈爾濱、烏魯木齊、蘭州等直航航點，梁文傑重申，這些點目前看來都沒有很大的需求。但也語帶保留稱，「當然我們並沒有說一定可以或不可以」。

他指出，目前兩岸已開放的15個航點中，包括寧波、南京、鄭州、青島等城市，台灣的航空公司也沒有營運。在這個狀況下，哈爾濱、烏魯木齊，看起來沒有市場誘因，「我們是不會要求航空公司在沒有市場利潤下，硬要去飛哪個航線。」

至於是否先開放航點，讓航空公司自行判斷市場需求？梁文傑說，現在兩岸航班配額總共是420班，雙方各210班，如果要增加可以討論；如果是增加航點，就要先從台灣航空公司的角度來考慮。

他說，對中共而言，一條航線根本不賺錢，硬要航空公司飛，都是可能的。但對我們來講，這種虧損累累、拿著中共官方補貼的政策性航班，我們實在不太需要。他並指，現在兩岸主要的轉運點，像上海、杭州、廈門、深圳、北京，飛過去後再中轉大陸國內航空，都非常方便，航班也非常多。

至於團客遊來台，梁文傑重申，還是希望雙邊先經小兩會磋商，「希望對方趕快回應」。