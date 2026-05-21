我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬大姐感謝過去幕僚 蕭旭岑致謝：白布不能染黑

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

馬大姐感謝過去幕僚 蕭旭岑致謝：白布不能染黑

記者鄭媁／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為蕭旭岑與前總統馬英九（左）合影。(本報系資料照片)
圖為蕭旭岑與前總統馬英九（左）合影。(本報系資料照片)

馬英九基金會為前執行長蕭旭岑、王光慈「財政紀律」案，與調查三人小組隔空交火多日，董事長馬英九今表示，將委託執行長戴遐齡、國安會前秘書長金溥聰開記者會說明原委。傳馬家人已委託律師採取「必要法律行動」維護馬的健康與權益。周美青、馬以南晚間也發出聲明，盼馬英九能真正退休，安享餘年，基金會事務全數交由董事會處理。

根據周美青書面聲明指出，「本人身為馬英九先生之配偶，為使英九日後之醫療需求及照護有妥善之安排，本人與包含馬以南女士在內之其他馬家親屬已有共識，委請馬以南女士擔任主要之執行者，且於必要時得代表馬家親屬對外為適當之說明，謹以此書面表明本人之意。」

馬以南則聲明，「馬前總統任公職四十餘年，為國家社會貢獻服務，一生清廉，自律自持，奉公守法，眾所遇知。家人希望他能真正退休，安享餘年，基金會事務全數交由董事會處理，對於現在與過去所有與馬前總統結緣共事的同仁和幕僚，馬家人永遠感念他們誠摯盡心的付出。」

蕭旭岑表示，感謝馬大姐提到感謝過去所有的幕僚，包括他與王光慈的付出。至於任何涉及個人清白操守的指控，理應給當事人說明澄清的機會 ，尤其是追隨多年的幕僚。相信過去一向知法守法，又很重視人情義理的馬前總統，應該會給幕僚說明的機會。

蕭旭岑強調，他清清白白，白布不能染黑，所有的事情都經得起檢驗，希望調查小組盡快公布報告，還他與同事清白。

馬英九基金會執行長戴遐齡則表示，「本會尊重馬董事長家人的意見，關於後續安排，會遵照馬英九的意見，擇期對外說明。」

周美青書面聲明。圖／讀者提供
周美青書面聲明。圖／讀者提供

馬以南書面聲明。圖／讀者提供
馬以南書面聲明。圖／讀者提供

馬英九

上一則

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

下一則

馬英九基金會回應馬家聲明：遵照馬董事長意見

延伸閱讀

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議
蕭旭岑案結果遲未出爐 馬辦下通牒 調查小組嗆：無權置喙

蕭旭岑案結果遲未出爐 馬辦下通牒 調查小組嗆：無權置喙
不理馬英九基金會下通牒 李德維：董事會是最高權力機構

不理馬英九基金會下通牒 李德維：董事會是最高權力機構
和馬英九的三面之緣(上)

和馬英九的三面之緣(上)

熱門新聞

台北市長蔣萬安。(記者曾吉松／攝影)

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

2026-05-20 09:17
美國總統川普接受福斯新聞主播拜爾專訪表示，他不希望有人走向獨立。（歐新社）

新聞眼／一覺醒來台灣連名字都沒了 成「一個地方」

2026-05-17 02:24
擎天崗野戰全程直播，現場變媒體打卡點。(截自youtube陽明山國家公園管理處INFO)

台北擎天崗驚見「情侶野戰」 忘情5分鐘...全都錄還有聲音

2026-05-14 20:43
19日，台北經營管理研究所與國立台北商業大學合辦「美中大國博弈下兩岸風險指標觀測」講座，邀請淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳演講。記者張鈺琪／攝影

學者：台灣是美國「推不掉」、中國「不會放」的核心議題

2026-05-19 12:04
台灣賴清德總統。（本報系資料庫）

回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題

2026-05-17 08:41
孫安佐不斷出包。（本報資料照）

孫安佐恐吃7年牢飯 家中搜出槍械 律師直言難減刑「剩一條路保命」

2026-05-17 18:37

超人氣

更多 >
好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨

好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨
她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元

她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元
中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務

中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務
黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」
川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物