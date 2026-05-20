超微蘇姿丰旋風訪台 COMPUTEX前夕掀AI話題

美超微董事長暨執行長蘇姿丰。（美聯社）

晶片大廠超微 （AMD）董事長暨執行長蘇姿丰 今天下午搭乘私人專機飛抵台北松山機場，展開快閃訪台行程，外傳今天下午她已先拜會台積電董事長魏哲家爭取更多產能，但相關行程未獲證實。

隨著台北國際電腦展（COMPUTEX）即將於6月2日登場，人工智慧（AI ）產業重量級人士也陸續來台。蘇姿丰結束日前在上海舉行的超微AI開發日活動後，馬不停蹄趕往台灣，步出機場後僅對現場守候的媒體揮手致意，並未接受採訪就搭車離去。

據了解，蘇姿丰21日將在台北市飯店參加一整天的閉門會議，沒有公開行程。

緊接著22日上午她將出席在台北萬豪酒店舉辦的「天下45週年旗艦論壇」，與媒體高層進行高峰對談，深度解構AI浪潮下的戰略、技術革命與算力布局，以及超微與台灣生態系的連結。

蘇姿丰在上海舉辦的超微AI開發日活動中指出，AI技術正進入下一個轉折點，也就是代理人（Agent）時代，AI需要自主拆解問題、調用工具及檢查結果，任務變得更複雜，需要更強大的中央處理器（CPU）處理能力，預期未來5年將有50億人每天使用AI。