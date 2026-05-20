我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州聯邦法院大陪審團同意 起訴古巴前總統卡斯楚

慶美國250歲生日 川普肖像登新德里三輪車滿街跑

川普稱會與賴清德談話 台灣外交部：若有機會將反映心聲

中央社台北20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中華民國外交部。（本報系資料照）
中華民國外交部。（本報系資料照）

彭博報導，美國總統川普今天表示，他會與台灣總統賴清德談話。外交部發言人蕭光偉晚間表示，賴清德已說明將反映台灣社會心聲，強調台灣是台海和平的守護者，中國才是破壞者，並表達對美軍購能持續進行。

彭博報導，美國總統川普今天表示，他會與台灣總統賴清德談話。值此之際，美國政府正在考慮是否推動140億美元的對台軍售案。

對此，外交部發言人蕭光偉晚間回覆中央社提問表示，賴清德今天已經對外說明，台美溝通管道向來暢通，如果有機會，他將反映台灣社會的心聲，並做出4點說明強調，第一，台海的和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素，政府不卑不亢、維持現狀，台灣也是台海和平穩定的守護者。

外交部表示，第二，中國才是台海和平穩定的破壞者，中國持續在東海、南海擴軍，軍演也已經到西太平洋，使印太區域緊張情勢升高。第三，台灣有感於威脅日益嚴重，所以增加國防預算，相信只有實力可以帶來和平；而國防力量提升、對美軍事採購，是維護台灣安全，以及維護台海和平穩定的必要手段，希望這項軍購能夠持續進行。

外交部說，第四，中華民國台灣是主權獨立的國家，沒有任何一個國家有權利併吞台灣，且台灣人民追求民主自由的生活，民主自由也不應該被視為挑釁。因此，非常期待台美，以及台灣與民主國家能共同合作，促進台海和平穩定以及區域的和平安全。

川普 賴清德

上一則

台灣首富換人做 國巨董事長陳泰銘 擠下郭董稱冠

延伸閱讀

回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題

回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題
川習會落幕 林佳龍：與美方良好溝通保障台灣利益

川習會落幕 林佳龍：與美方良好溝通保障台灣利益
賴清德提捍衛現狀無台獨問題 美國務院：對台政策未變

賴清德提捍衛現狀無台獨問題 美國務院：對台政策未變
回應川普說法 賴清德：捍衛現狀 沒有台獨問題

回應川普說法 賴清德：捍衛現狀 沒有台獨問題

熱門新聞

美國總統川普接受福斯新聞主播拜爾專訪表示，他不希望有人走向獨立。（歐新社）

新聞眼／一覺醒來台灣連名字都沒了 成「一個地方」

2026-05-17 02:24
擎天崗野戰全程直播，現場變媒體打卡點。(截自youtube陽明山國家公園管理處INFO)

台北擎天崗驚見「情侶野戰」 忘情5分鐘...全都錄還有聲音

2026-05-14 20:43
台灣賴清德總統。（本報系資料庫）

回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題

2026-05-17 08:41
台北市長蔣萬安。(記者曾吉松／攝影)

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

2026-05-20 09:17
19日，台北經營管理研究所與國立台北商業大學合辦「美中大國博弈下兩岸風險指標觀測」講座，邀請淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳演講。記者張鈺琪／攝影

學者：台灣是美國「推不掉」、中國「不會放」的核心議題

2026-05-19 12:04
孫安佐不斷出包。（本報資料照）

孫安佐恐吃7年牢飯 家中搜出槍械 律師直言難減刑「剩一條路保命」

2026-05-17 18:37

超人氣

更多 >
401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情
百歲人瑞已經不稀奇 若「活太久」保值資產首推它

百歲人瑞已經不稀奇 若「活太久」保值資產首推它
好市多越南粉、冬陰功麵爆紅 人們排長隊試吃後買多箱

好市多越南粉、冬陰功麵爆紅 人們排長隊試吃後買多箱
打擊無證客 川普行政命令推動銀行檢查客戶公民身份

打擊無證客 川普行政命令推動銀行檢查客戶公民身份
32歲美女網紅驟逝 半夜賓館內香消玉殞留5歲幼子

32歲美女網紅驟逝 半夜賓館內香消玉殞留5歲幼子