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盧秀燕提3點 籲賴清德應在520說明台不宣布獨立

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台中市長盧秀燕（左二）19日建議賴清德總統，520應說明台灣不會獨立、並以黨主席...
台中市長盧秀燕（左二）19日建議賴清德總統，520應說明台灣不會獨立、並以黨主席的身分刪除台獨黨綱。（記者陳敬丰／攝影）

美國總統川普表示，「不希望看到有人走向獨立」，賴清德總統則表示，「沒有台獨的問題」。台中市長盧秀燕昨說，為了台灣的安全，建議賴清德今天五二○親自說明，台灣不會宣布獨立，同時賴清德身為民進黨主席，應宣布刪除「台獨黨綱」。至於立法院昨天總統彈劾案投票表決，盧表示，民主社會的政治人物應受到檢驗，就像之前的大罷免一樣。

本報系聯合報報導，五二○前夕，盧秀燕昨天對賴清德提出三點呼籲。她說，為了台灣安全，建議賴清德三件事，盡快消除國際社會疑慮，應該在五二○親自說明，台灣不會宣布獨立；為了怕民進黨說一套做一套，兼任黨主席的賴清德應刪除台獨黨綱；第三守護中華民國必須誠心誠意。

國民黨前主席洪秀柱表示，賴清德如果繼續用中華民國包裝台獨、用維持現狀掩飾兩國論，最後摧毀的不只是兩岸和平，更是中華民國自身存在的正當性；賴清德嘴巴說維持現狀，實際上卻是不斷改變現狀，嘴巴喊中華民國，心裡想的卻是「台灣共和國」，這種騙術，騙得了選票，騙不了歷史。她必須再次警告賴清德，「中華民國不是你們借殼上市台獨的工具，維持現狀不是讓你偷渡兩國論的遮羞布」，台灣人更不是民進黨抗中騙票的消耗品。

國民黨批評，賴清德就任兩年，從逼近違憲違法邊緣，發動大惡罷撕裂台灣社會，到行政院拒絕副署、公布、執行立法院三讀通過的法律，再到核能政策反覆，及近期面對台獨議題說法閃躲，充分證明賴清德不僅無法團結國家，更成為台灣憲政危機與社會動盪的最大亂源；這次彈劾案清楚告訴國人，賴清德已成「獨裁總統」，行政院長卓榮泰則淪為「獨裁打手」。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，賴清德政見全面跳票，整天創造新名詞一變再變，只是為了騙選票；賴清德在大罷免大失敗後，曾經公開向罷團道歉，賴清德對人民的承諾也是全面跳票，是否要向全民公開道歉？

對於盧秀燕公開喊話賴清德刪除台獨黨綱，行政院長卓榮泰昨舉民進黨「台灣前途決議文」表示，台灣是主權獨立的國家，依照憲法名稱叫中華民國，管轄範圍是台澎金馬以及所屬島嶼，「身為國內重要政治工作者，必須與時俱進、體察時事」。

不過，民進黨前立委李文忠質疑，政府及綠營的整體回應是迴避及圓話，並非處理國家大事的態度；政府若只是在言辭上應付，不但說服不了川普，也說服不了藍白的中華民國派。

賴清德總統就職兩周年，民眾黨立法院黨團19日砲轟，賴總統「四大支柱」變「四大皆空...
賴清德總統就職兩周年，民眾黨立法院黨團19日砲轟，賴總統「四大支柱」變「四大皆空」，整天只會用空話治國。（記者曾吉松／攝影）

盧秀燕 賴清德 川普

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