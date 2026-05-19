學者：台灣是美國「推不掉」、中國「不會放」的核心議題

19日，台北經營管理研究所與國立台北商業大學合辦「美中大國博弈下兩岸風險指標觀測」講座，邀請淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳演講。記者張鈺琪／攝影

川習會後美中關係走向及台灣議題備受關注。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳19日表示，台灣議題是美國「推不掉」、中國大陸「不會放」的核心議題。他也認為，川習會後，美中已建立起相對穩定的互動關係，川普 任內美中關係不會大好，但也不至於失控。

19日，台北經營管理研究所與國立台北商業大學合辦「美中大國博弈下兩岸風險指標觀測」講座，邀請張五岳演講。

張五岳表示，習近平在會中強調，「台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定；處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。」他認為，台灣問題是美國「推不掉」，也是中國大陸「不會放」的核心議題。

不過，張五岳分析，美中談台灣，並不是在談台灣主權歸屬，也不是要解決台灣問題。他指出，從北京立場來看，中國大陸既然把台灣視為核心利益，就不可能把所謂主權地位拿出來與美國談判；美國也不會與中國大陸談台灣主權歸屬。雙方真正要談的，是如何管控分歧、避免衝突、避免誤判，防止台灣問題造成美中關係失控或台海走向戰爭。

他表示，中方想與美方交涉的重點，包括美國對台軍售、賴總統若過境美國的時間、地點與規格，美台高層互動，尤其是美國高階官員訪台，以及美國是否透過行政或立法進一步強化美台關係。

張五岳指出，川普在川習會後於空軍一號上談及台灣問題，相關表態顯示，美國對台軍事支持並非沒有條件。川普不希望台灣因自認有美國支持而走向獨立，也把軍售視為談判工具；但川普也公開表示，與習近平詳盡討論台灣問題，並未作出具體承諾。

張五岳認為，川普最在乎的是美國利益，不宜只以過去美方對台承諾判斷川普決策。他指出，川普與過去美國總統不同，較不重視民主、人權等價值論述，而是更偏向現實利益導向。因此，台灣應思考如何讓自身利益與美國利益結合，而不是只強調歷史性或道德性承諾。

至於後續觀察指標，張五岳表示，短期可觀察520賴清德就職2周年演說、6月中旬海峽論壇，以及9月下旬習近平若訪美前後的美中台互動。他認為，若習近平訪美，中方對美採購勢必加大；美方如何處理對台軍售、賴總統過境美國、美台高層互動與相關立法，也將是中方關切的重點。