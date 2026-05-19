我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

何必搭機去歐洲 美國這5小鎮可當平替

WSJ：AI抗拒潮流正在美國各地掀起

學者：台灣是美國「推不掉」、中國「不會放」的核心議題

記者張鈺琪／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
19日，台北經營管理研究所與國立台北商業大學合辦「美中大國博弈下兩岸風險指標觀測...
19日，台北經營管理研究所與國立台北商業大學合辦「美中大國博弈下兩岸風險指標觀測」講座，邀請淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳演講。記者張鈺琪／攝影

川習會後美中關係走向及台灣議題備受關注。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳19日表示，台灣議題是美國「推不掉」、中國大陸「不會放」的核心議題。他也認為，川習會後，美中已建立起相對穩定的互動關係，川普任內美中關係不會大好，但也不至於失控。

19日，台北經營管理研究所與國立台北商業大學合辦「美中大國博弈下兩岸風險指標觀測」講座，邀請張五岳演講。

張五岳表示，習近平在會中強調，「台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定；處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。」他認為，台灣問題是美國「推不掉」，也是中國大陸「不會放」的核心議題。

不過，張五岳分析，美中談台灣，並不是在談台灣主權歸屬，也不是要解決台灣問題。他指出，從北京立場來看，中國大陸既然把台灣視為核心利益，就不可能把所謂主權地位拿出來與美國談判；美國也不會與中國大陸談台灣主權歸屬。雙方真正要談的，是如何管控分歧、避免衝突、避免誤判，防止台灣問題造成美中關係失控或台海走向戰爭。

他表示，中方想與美方交涉的重點，包括美國對台軍售、賴總統若過境美國的時間、地點與規格，美台高層互動，尤其是美國高階官員訪台，以及美國是否透過行政或立法進一步強化美台關係。

張五岳指出，川普在川習會後於空軍一號上談及台灣問題，相關表態顯示，美國對台軍事支持並非沒有條件。川普不希望台灣因自認有美國支持而走向獨立，也把軍售視為談判工具；但川普也公開表示，與習近平詳盡討論台灣問題，並未作出具體承諾。

張五岳認為，川普最在乎的是美國利益，不宜只以過去美方對台承諾判斷川普決策。他指出，川普與過去美國總統不同，較不重視民主、人權等價值論述，而是更偏向現實利益導向。因此，台灣應思考如何讓自身利益與美國利益結合，而不是只強調歷史性或道德性承諾。

至於後續觀察指標，張五岳表示，短期可觀察520賴清德就職2周年演說、6月中旬海峽論壇，以及9月下旬習近平若訪美前後的美中台互動。他認為，若習近平訪美，中方對美採購勢必加大；美方如何處理對台軍售、賴總統過境美國、美台高層互動與相關立法，也將是中方關切的重點。

川普

上一則

取代中國現代史？台陸軍官校受命新編中華民國史教材

延伸閱讀

台國安緊盯川習會：正面看待有助區域情勢穩定的作為

台國安緊盯川習會：正面看待有助區域情勢穩定的作為
蘇起：美中談判若不成 北京對台恐將「自己來」

蘇起：美中談判若不成 北京對台恐將「自己來」
「台灣不是美國核心利益」？川普談對台軍售引發華府戰略圈兩派論戰

「台灣不是美國核心利益」？川普談對台軍售引發華府戰略圈兩派論戰
新聞透視／習近平罕見親口「警告」 嚴厲表述為管控台獨

新聞透視／習近平罕見親口「警告」 嚴厲表述為管控台獨

熱門新聞

擎天崗野戰全程直播，現場變媒體打卡點。(截自youtube陽明山國家公園管理處INFO)

台北擎天崗驚見「情侶野戰」 忘情5分鐘...全都錄還有聲音

2026-05-14 20:43
美國總統川普接受福斯新聞主播拜爾專訪表示，他不希望有人走向獨立。（歐新社）

新聞眼／一覺醒來台灣連名字都沒了 成「一個地方」

2026-05-17 02:24
台灣賴清德總統。（本報系資料庫）

回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題

2026-05-17 08:41
孫安佐不斷出包。（本報資料照）

孫安佐恐吃7年牢飯 家中搜出槍械 律師直言難減刑「剩一條路保命」

2026-05-17 18:37
圖為圓山飯店外觀。(本報系資料照)

CBS主播稱隔空報川習會遭禁止 圓山飯店回應了

2026-05-16 16:48
台駐美代表俞大㵢。(美聯社)

俞大㵢CBS專訪：製造麻煩的不是我們 希望和平與穩定

2026-05-17 14:33

超人氣

更多 >
中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身

中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身
以為在省錢？ 這7種「節儉」習慣恐讓你變窮

以為在省錢？ 這7種「節儉」習慣恐讓你變窮
該怕嗎？刷會員卡進店之前 好市多就知道你來了

該怕嗎？刷會員卡進店之前 好市多就知道你來了
你家裡的中國製造電視 可能在監控你的行為

你家裡的中國製造電視 可能在監控你的行為
175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長

175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長