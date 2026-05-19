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取代中國現代史？台陸軍官校受命新編中華民國史教材

記者洪哲政高凌雲/台北即時報導
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台國防部近期下令，提供課綱，要求陸軍官校等各軍事院校，依案編列「中華民國史」新通...
台國防部近期下令，提供課綱，要求陸軍官校等各軍事院校，依案編列「中華民國史」新通識課程教材，可能將取代現有課程中的中國現代史。經詢國防部，官方宣稱各軍事院校受教育部學術自主規範，由軍校主導新編後，再報部核定。(本報系資料照)

據了解，台國防部近期要求陸軍官校等各軍事院校，依案編列中華民國史新通識課程教材，對於這是否取代現有課程的中國現代史，國防部表示，各軍事院校受教育部學術自主規範，由軍校主導新編後，再報部核定。

2024年底國防部法律司、參謀本部人事參謀次長室與各軍官學校高階軍官在陸軍官校開會決議，軍校課程中國現代史將改為世界史。當時國防部說，配合各校院訂定次學年度教育計畫時，召集檢討過時或不符實際效益的課程。

瀏覽陸軍官校官網，通識教育中心網頁仍顯示學生第一學年上學期仍有中國現代史，第二學年有中華民國憲法及立國精神，列為通識核心課程，各有兩學分。外傳新編中華民國史教材是否取代中國現代史，內容是否加入一般大學同一課程都具備的「轉型正義」章節，受到關注。

外傳陸軍官校自行編撰，請學者編寫通識新教材中華民國史，國防部提供課綱，各校編教，經向國防部詢問中華民國史目的與內容為何？

國防部表示，軍事院校受教育部大學法學術自主規範，課程內容及教材，均透過各院校課程設計審查委員會審議，經各系所主任、部外專家學者審認後，由校院長核定，呈報司令部及國防部核備，始得納入次學年度教育計畫授課。

根據公開資訊，大專院校中華民國史課程，通常於歷史學系、台灣史研究所或通識教育中心開設。課程核心聚焦1912年民國肇建至1949年大陸時期的政經發展，延伸至政府遷台後的戰後台灣歷史、轉型正義與當代兩岸關係。

中華民國 教育部 國防部

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