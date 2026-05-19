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不滿馬英九基金會下通牒 調查小組：無權置喙調查進度

記者鄭媁／台北即時報導
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前立委李德維。(本報系資料照)
前立委李德維。(本報系資料照)

馬英九基金會前執行長蕭旭岑與王光慈遭控「違反財政紀律」，基金會今下通牒，將調查小組提出調查結果的時間寬延到27日，並嗆屆時如調查小組仍藉故拖延，將舉行記者會說明。三人調查小組今發聲明強調，調查進度與完成時間，應由調查小組基於事實需要決定，基金會無權置喙，甚至於強行設下期限，實屬不當。

針對5月19日馬英九文教基金會聲明稿，董事會三人調查小組表示，董事會是財團法人最高機關，三人調查小組是董事會正式決議組成，基金會內部資料基金會相關員工無權外洩，遑論妄稱事實或真相，如有違法行為，必將追究到底。

調查小組表示，他們要求基金會提供的調查資料，尚未完全提供。小組擬約談的人員，也尚未約談完畢，董事會應待調查報告出爐後再議。有關調查小組的調查進度與完成時間，應由調查小組基於事實需要決定，基金會無權置喙，甚至於強行設下期限，實屬不當。

調查小組指出，董事會3月27日成立三人調查小組，在尚未收到任何資料情況下，三人小組即在清明長假期間，於4月3日與4月6日兩次召開會議，討論如何進行調查。4月20日，小組成員始收到部分紙本資料，隨即隔日即進行約談工作。顯示三人調查小組力求盡早完成調查工作之決心，而基金會罔顧事實，惡意批評調查工作，對調查小組是一種侮辱。

對於馬英九基金會指控調查小組發言人李德維反覆無常一事，李德維表示，電話中明確表達建議三人小組調查報告出爐後，再行召開董事會。然而，基金會提及其他董事已經同意5月21日，他才表達配合之意。然而，事實上，事後求證其他董事，完全沒人同意。這樣拐騙基金會董事，為求目的不擇手段的行為，他深深感到不恥。至於完成調查報告，在5月21日召開董事會的狀況下，他有表示他會努力，不過，當他知曉受騙上當後，完全無法接受。

馬英九

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