我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普「復仇」能再下一城？CNN：今6州初選看點

禁24工時案卡關 護理員轟曼達尼「挑撥離間」

抹茶山傳奇謝幕…登山名人李昭元失蹤7年 地院宣告死亡

記者戴永華／宜蘭即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2018年3月8日，李昭元登聖母山莊「抹茶山」紀錄第4809次，被譽為「聖母步道...
2018年3月8日，李昭元登聖母山莊「抹茶山」紀錄第4809次，被譽為「聖母步道百科全書」，卻在7年前台東向陽山區登山出意外，法院宣告死亡。(圖／取自臉書)

在宜蘭登山界締造無數紀錄的退休教師李昭元，縱走中央山脈失聯至今7年。宜蘭地方法院日前公示催告期滿，因仍無其生存音訊，依法裁示推定李昭元於2025年4月1日下午12時死亡。這位曾創下4819次攻頂抹茶山神話的「聖母步道百科全書」，生命傳奇至此遺憾謝幕。

現年69歲的李昭元曾任教於宜蘭中山國小，對登山懷抱無比熱忱。他自1999年國慶日首度攻頂礁溪聖母登山步道後，展開風雨無阻的朝聖之路；2015年同慶國慶日當天，他成功達成4000次攻頂壯舉，當時百餘位山友齊聚五峰旗天主教堂為他見證，至今仍是地方美談。直至他失蹤前，該步道的攻頂次數最終停留在4819次。

登山憾事發生在2018年3月底，李昭元獨自一人從高雄藤枝入山，挑戰縱走中央山脈回宜蘭的壯遊。4月1日當天，他行經台東向陽山區時曾致電向朋友報平安，怎料這通電話竟成最後音訊，從此宛如人間蒸發，儘管搜救隊發動大規模搜山、民間山友更發出50萬元懸賞令，卻始終找不到他的蹤跡。

由於李昭元失蹤多年生死未卜，其妻在前年6月向法院提出死亡宣告聲請。案經宜蘭地院准予公示催告，並限期7個月內陳報生存狀況，如今期滿仍杳無音訊。法官審酌相關事證，確認其自2018年4月1日失聯後已滿7年法定年限，遂依民法第8條第1項規定作出死亡宣告裁定，為這段登山傳奇留下一抹時代的哀傷。

登山界名人李昭元2018年3月底，獨自一人挑戰縱走中央山脈，疑似在台東向陽山區失...
登山界名人李昭元2018年3月底，獨自一人挑戰縱走中央山脈，疑似在台東向陽山區失蹤至今7年，法院宣告死亡。這位曾創下4819次攻頂抹茶山的生命傳奇，至此畫下句點。(圖／取自臉書)

上一則

川習會後武統野心不變 解放軍「聯合戰備警巡」逾中線

下一則

不滿馬英九基金會下通牒 調查小組：無權置喙調查進度

延伸閱讀

尼泊爾雪巴嚮導32度登頂聖母峰 再創世界紀錄

尼泊爾雪巴嚮導32度登頂聖母峰 再創世界紀錄
台北精舍虐死命案 李威獲緩刑5年 負責人王薀重判12年

台北精舍虐死命案 李威獲緩刑5年 負責人王薀重判12年
健身房藏殺機？ 湖北女用爬樓機摔倒身亡 夫：店家只負20%責任

健身房藏殺機？ 湖北女用爬樓機摔倒身亡 夫：店家只負20%責任

湖南煙火工廠爆炸⋯死亡人數攀升至37人 8名嫌疑人遭傳喚到案

湖南煙火工廠爆炸⋯死亡人數攀升至37人 8名嫌疑人遭傳喚到案

熱門新聞

擎天崗野戰全程直播，現場變媒體打卡點。(截自youtube陽明山國家公園管理處INFO)

台北擎天崗驚見「情侶野戰」 忘情5分鐘...全都錄還有聲音

2026-05-14 20:43
美國總統川普接受福斯新聞主播拜爾專訪表示，他不希望有人走向獨立。（歐新社）

新聞眼／一覺醒來台灣連名字都沒了 成「一個地方」

2026-05-17 02:24
台灣賴清德總統。（本報系資料庫）

回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題

2026-05-17 08:41
7歲男童翔翔因原生家庭無力照顧，出生後即被安置，一歲時進入寄養家庭，一待六年寄養爸媽成為他的依靠。（彰化家扶中心提供）

7歲童跨國出養前夕落淚 寄養家庭陪走最後一哩路

2026-05-11 18:03
孫安佐不斷出包。（本報資料照）

孫安佐恐吃7年牢飯 家中搜出槍械 律師直言難減刑「剩一條路保命」

2026-05-17 18:37
圖為圓山飯店外觀。(本報系資料照)

CBS主播稱隔空報川習會遭禁止 圓山飯店回應了

2026-05-16 16:48

超人氣

更多 >
中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身

中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身
以為在省錢？ 這7種「節儉」習慣恐讓你變窮

以為在省錢？ 這7種「節儉」習慣恐讓你變窮
該怕嗎？刷會員卡進店之前 好市多就知道你來了

該怕嗎？刷會員卡進店之前 好市多就知道你來了
175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長

175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長
你家裡的中國製造電視 可能在監控你的行為

你家裡的中國製造電視 可能在監控你的行為