川習會後武統野心不變 解放軍「聯合戰備警巡」逾中線

中國052D驅逐艦「銀川艦」騷擾台灣西南海域，海軍蘇澳軍艦嚴密監控。(圖／台國防部提供)

美中川習會 過後不到一周時間，解放軍 今天再次對台發動「聯合戰備警巡」，台國防部也再次公布國軍監控解放軍機艦的影像。並強調解放軍機艦的威脅、挑釁，是破壞區域和平穩定的唯一因素，台國軍全力維護台海現狀。

川習會15日落幕，國防部今天傍晚表示，從今天上午8時36分起，陸續偵獲中國殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計22架次出海，其中11架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部、西南及東部空域，配合解放軍艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾台灣周邊空、海域。

這是解放軍繼本月6日後，同時也正值解放軍宣布遼寧艦編隊將穿越呂宋海峽往西太平洋進行操演之際，對台發動針對性軍事行動。

台國防部也公布空軍F-16戰機以AAQ-33「狙擊手」莢艙瞄準監控解放軍殲16戰機機尾的畫面，解放軍機「65015」的機號清晰可見，據「IDF經國號」粉專說明，這是隸屬駐紮於江西南昌、解放軍空40旅的戰機。

國防部同時公布海軍紀德級「蘇澳艦」監控共軍052D驅逐艦「銀川艦」，以及拉法葉級「武昌艦」監控解放軍054A巡防艦「徐州艦」的照片。

國防部強調，解放軍機艦的威脅、挑釁行動，正是破壞區域和平穩定的唯一因素。國軍維護台海現狀，除運用聯合情監偵手段嚴密掌握共軍動態；並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，適切應處。

台海軍拉法葉級武昌軍艦，監控解放軍054A型巡防艦徐州艦。(圖／台國防部提供)