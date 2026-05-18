陸委會：中華民國已115年 台獨議題不存在

川習峰會後，陸委會副主委沈有忠18日表示，中方提出「中美建設性戰略穩定關係」仍屬概念性框架，後續發展待觀察。他並強調，中華民國已成立115年，與中華人民共和國互不隸屬，現狀明確。（記者謝守真／攝影）

賴清德 總統17日表明「中華民國 實際上就是獨立國家，沒有台獨問題」，引發朝野交鋒；藍營追問該國號是否仍指「憲法法理上代表中國的中華民國」，更質疑重新詮釋定義不僅與美方立場衝突，更是愈描愈黑。陸委會副主委沈有忠昨日則重申，中華民國已存在115年，不存在台獨議題。

本報系聯合報報導，東海大學中國大陸暨區域發展研究中心18日舉辦「川習會 後兩岸關係發展前瞻座談會」，邀請陸委會副主委沈有忠、外交部政務次長陳明祺及多位國際政治與兩岸關係學者，分析川習會後區域局勢變化及台灣面對的戰略挑戰。

沈有忠表示，對於中華民國而言，「台獨」議題並不存在，因為中華民國已建立115年，與中華人民共和國互不隸屬，這是要努力的現狀。

沈有忠說，短短幾天內爭議訊息流竄非常快，各自解讀也很凌亂，對此陸委會要做出幾點聲明。他首先指出，政府注意到川習會談論到各種對台議題，客觀情況是中方表述其立場，美方則在會前會後多次明確表示對台政策維持不變，「簡單講其實就是各說各話」。至於軍售議題，川普總統明確表示從未對中方做出承諾，美國跨黨派眾議員與智庫也持續表達對台支持，台灣將持續與美方保持溝通。

他接著表示，關於「台獨」議題，政府政策一貫未變，就是維持現狀。他指出，中華民國立國迄今115年，和中華人民共和國互不隸屬，兩岸關係就是兩岸關係。比較敏感的政治問題動態與互動變化，與靜態法律框架必然存在落差，這是正常現象。

沈有忠再說，台海和平穩定現狀是台灣與美國共同利益。他強調，台灣、美國與第一島鏈及民主國家將持續深化合作，共同維護台海和平穩定。他並指出，中共一中論述沒有中華民國生存空間，「這就是改變現狀」，一國兩制也不可能被台灣主流民意接受。

他說，政府將持續以「四個堅持」為原則，呼籲中共正視中華民國存在的客觀事實，放棄武力改變現狀，與我民選政府對話相向而行。同時將持續與美日及民主盟國深化合作，也呼籲國人支持國防，共同維護台海和平穩定。

台北中國時報報導，國民黨大陸事務部主任張雅屏昨指出，中華民國自1912年建政以來，歷經北洋政府、國民政府，到今日治理台澎金馬與周遭海域。依照中華民國憲法與增修條文，中華民國並未放棄其「一個中國」的法理架構，只是因歷史與國際現實，形成兩岸分治的局面。而賴總統口中的中華民國是否還是「1912年成立、憲法法理上代表中國的中華民國」？

藍委葉元之昨指出，2300萬人認同中華民國是主權獨立國家，這本身沒問題，爭議在於民進黨長期推動台灣獨立，包括正名制憲、成立「台灣共和國」等主張都清楚寫在台獨黨綱中，而賴總統重新詮釋「台獨」定義，將主權獨立與兩岸互不隸屬視為現狀，與川普立場互相衝突，只會愈描愈黑。