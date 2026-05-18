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憲政首例 賴清德彈劾案周二投票

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賴清德總統就職將滿兩年，立法院19日舉行彈劾案投票，這是中華民國憲政史上首次的總...
賴清德總統就職將滿兩年，立法院19日舉行彈劾案投票，這是中華民國憲政史上首次的總統彈劾案。（本報資料照片）

賴清德總統明天就職滿兩年，立法院今(19)天舉行賴總統彈劾案記名投票，為中華民國憲政史上首次總統彈劾案。國民黨團今先召開黨團大會，將一致投下同意彈劾票；民眾黨團也說將團進團出投票，追究總統失職行為。民進黨團質疑在野黨搞鬥爭，將進場投票，表達反對意見。

根據憲法增修條文，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經立法委員二分之一提議、三分之二以上決議，才能聲請大法官審理。以國會現有113席立委，國民黨立委52席、無黨籍立委兩席、民眾黨立委八席，在野黨全數相加為62席，並未達三分之二，彈劾案不成立機率極高。

行政院長卓榮泰今天上午將出席行政院五二○記者會，說明內閣團隊施政成果，並盤點未來推動重大政策。據了解，府院有意針對少子化提出大禮包，朝擴大「0到6歲國家養」政策前進，研議針對7至18歲推出青少年「兒少TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）」，可能成為五二○當日亮點之一，但仍待賴總統拍板。

總統府方面不願透露賴總統明天的行程。根據往例，五二○當天，總統將會透過記者會或社群，向國人說明過去一年來政府施政、政績，也會提出未來的施政方向與願景。

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，今天是彈劾賴總統的投票日，賴總統將是中華民國憲政史上第一個有被彈劾紀錄的總統。民眾黨團總召陳清龍表示，賴總統不僅承諾的政見全面跳票，更是違憲違法，完全不尊重國會，立法院三讀通過的法律不公布、不執行、不編列預算，人事案遭到封殺後則繞道代理，甚至動輒以網軍抹紅、以司法追殺在野，彈劾不是政治鬥爭，而是憲法賦予國會的職權，面對毀憲亂政的總統，民眾黨團將會團進團出投票，追究總統的失職行為。

民進黨政策會執行長兼立委吳思瑤指出，政府拚經濟、顧民生，在野黨卻搞鬥爭、搞彈劾，配合境外敵對勢力操作政治鬥爭，彈劾毫無正當性，民進黨團將進場投票表達反對意見，勇敢的跟社會民意站在一起。

另外，民進黨昨天公布最新民調，宣稱賴政府滿意度為56.4%，不滿意38.4%，賴總統信任度51.8%、不信任度35.2%；在減輕人民負擔、社會福利都有超過七成滿意度，而國防外交事務、兩岸政策上的滿意度也都獲得過半支持。

傅崐萁批評，賴政府掌握國家宣傳工具，對民眾全面洗腦，去路邊街訪問民眾，政府有無減輕人民負擔？恐怕大部分民眾都會無感。陳清龍也說，民進黨拿著自家做的民調替賴清德自吹自擂，公信力如何，每個公民心中都有一把尺，會做出合理的判斷。

賴總統執政2年 9大爭議與衝突 (製表／聯合報)
賴總統執政2年 9大爭議與衝突 (製表／聯合報)

中華民國 賴清德 彈劾

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