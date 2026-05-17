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賴清德指兩岸互不隸屬 國民黨：大陸不是外國

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賴清德指兩岸互不隸屬 國民黨：大陸不是外國

中央社台北17日電
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台總統賴清德。(本報系資料照)
台總統賴清德。(本報系資料照)

台總統賴清德今天指出，「台獨」這2字的意涵，是在指中華民國和中華人民共和國互不隸屬。國民黨對此表示，台灣固然不是中華人民共和國的一部分，但是根據憲法，兩岸同屬一個中國，大陸對台灣而言，不是外國。

兼任民進黨主席的賴清德今天出席民主進步黨創黨40周年紀念系列活動青年座談會台北場，他說，所謂「台獨」這兩個字的意涵，其實是在指台灣不屬於中華人民共和國的一部分，是在指中華民國和中華人民共和國互不隸屬。

國民黨發布新聞稿表示，賴清德請回答，中華人民共和國是外國嗎，如果中華人民共和國是外國，請賴清德裁撤陸委會並將「中國事務」歸由外交部全權負責。

國民黨指出，根據憲法，兩岸關係不是「國與國」關係，前總統馬英九清楚定位，兩岸互不承認主權、互不否認治權，台灣固然不是中華人民共和國的一部分，但是根據憲法，兩岸同屬一個中國，大陸對台灣而言，不是外國。

國民黨表示，民進黨1999年通過的「台灣前途決議文」指台灣已是主權獨立國家，國號叫做中華民國，這是民進黨自欺欺人、不敢宣布台獨、建立「台灣共和國」，迷惑台獨支持者的話術。創建於1912年的中華民國是主權獨立的國家，國號就是中華民國。

國民黨指出，在賴清德即將就職滿兩周年的前夕，想請問賴清德，遵循中華民國憲法有這麼困難嗎，賴清德若不想成為麻煩製造者，不想將2300萬人民推向戰爭最前線，就請賴總清德回到九二共識、反對台獨。

賴清德 中華民國 國民黨

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