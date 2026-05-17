俞大㵢CBS專訪：製造麻煩的不是我們 希望和平與穩定

台駐美代表俞大㵢。(美聯社)

台灣成為上周美國總統川普 與中國國家主席習近平 高峰會中最受關注議題之一。台駐美國代表俞大㵢今天接受哥倫比亞廣播公司專訪時表示，「我們希望和平與穩定」。

俞大㵢告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）周日早晨播出的政論節目「面對全國」（Face the Nation）：「我們希望能過著跟往常一樣的生活，但製造所有這些麻煩的不是我們。」

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，川普15日結束與習近平在北京的兩天會談返美。台灣是中國核心利益所在，北京拒絕排除以武力奪取台灣的可能性。美國數十年來一直都承諾協助台灣防衛，但外界日益擔心這項承諾在川普任內可能有所改變。

川普15日在空軍一號（Air Force One）上向記者表示，北京行期間兩人「談了很多關於台灣的議題」。根據中國國營媒體報導，習近平對川普示警稱，若台灣問題處理不好，兩國就會「碰撞甚至衝突」。

俞大㵢今天指出，雖然川普在峰會期間「聽到很多有關台灣的內容」，「但問題在於，他只聽到他們那一方的說法，他聽到的是中國的觀點」。

他說，台灣「很願意說明我們的立場，也就是台灣經歷的真相，那是一段堅韌不拔，面對中國挑釁堅決抵抗的故事」。

俞大㵢表示：「這樣的情勢已經持續77年了。這不是民主進步黨、也就是現任執政黨執政之後才發生的。這已經持續77年，自從1949年他們成立人民共和國以來就是如此。所以這並不是近來才出現的情況。」

他對於美國在北京峰會期間的立場表達感謝，強調川普與國務卿魯比歐（Marco Rubio）「對他們北京訪問的態度非常明確，公開表示美國在台灣議題上的長期立場沒有改變」。

中國希望美國停止對台軍售，但川普表示，他「沒有偏向任何一邊作出承諾」，並將在「接下來相當短的時間內作出決定」。他在與習近平會面後接受福斯新聞頻道 （Fox News）訪談時說，他認為這項有待拍板的軍售案是一個「很好的談判籌碼」。

川普說：「如果台灣讓情勢稍微緩和，會是非常明智的事；中國讓情勢稍微緩和，也會非常明智。」

當被問到此一表述時，俞大㵢指出：「我認為這是在表示他想維持現狀，意思是不希望台灣海峽情勢因為經濟或軍事脅迫而有任何變化，台海和平穩定對所有相關方都有利。」

俞大㵢說：「我們在任何方面都不隸屬於中華人民共和國，這就是維護我們的主權、我們的生活方式、我們的民主制度、我們充滿活力的經濟和高科技生產。這就是所謂的獨立：我們主權獨立，不受中華人民共和國併吞為其一部分的企圖左右。」

他強調，台灣「不想要戰爭」。

「這就像我們的家裡，有入侵者想闖進來。我們試圖強化我們的保全系統，結果入侵者卻抱怨，因為我們試圖改善保全系統，讓對方更難以得逞。」

影片來源：YouTube@Face the Nation