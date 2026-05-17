我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭無人機攻俄釀4死 莫斯科遇1年多來最大空襲

Axios：川普幕僚憂中國未來5年內可能攻台

買便當後嫌肥肉要求更換未果 客怒轟店員 網：客人要先講

記者戴永華／宜蘭即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
焢肉便當的肉有肥有瘦，一名女客人買了便當，在櫃檯拆開便當並要求換肉。店家因為食安...
焢肉便當的肉有肥有瘦，一名女客人買了便當，在櫃檯拆開便當並要求換肉。店家因為食安問題，不同意更換，引發客人不滿怒罵「態度差」。圖／民眾提供

宜蘭縣冬山鄉發生買便當消費糾紛，一名女顧客在當地一家便當店購買115元焢肉便當，因不滿餐點肉質「太肥」，當場在櫃檯要求換肉。店家以餐點已拆封、考量食安衛生為由拒絕，雙方爆發口角，女客甚至拉攏後方排隊民眾指責店員「態度差」，事件曝光後引發網民熱議，幾乎一面倒力挺店家。

據了解，該女子昨天點餐時並未說明肥瘦，拿到便當當場拆封後才嫌肉太肥。店員雖協助將肉塊翻面、展示下層仍有瘦肉，但女子依舊不滿。店員隨後表示，因餐點已售出且拆封，基於防範交叉感染等食安考量無法更換，並建議「下次點餐提早說，會特別幫忙挑瘦肉」。

不料此話引發女子情緒不滿，在櫃檯前指責員工：「態度顧一下好不好！」、「你剛剛都打開看了，為什麼不能順便換？」甚至轉身向後方排隊客人抱怨：「我買個焢肉太肥，好意跟她說，他們覺得我是奧客，怎麼可以這樣？」現場氣氛僵持不下。

店家林小姐事後無奈表示，店內早已明文公告「售出不做退換」，拆封過的餐點依法絕不能再回收販售，她心疼第一線員工平白受委屈才發文發聲貼文，而當時為平息風波，店家最後仍破例換肉給該顧客。

事件引發網友熱烈討論，紛紛留言力挺店家：「想吃瘦肉一開始就要講，打開才鬧，根本為難人」、「現在食安問題誰敢隨便回收餐點」、「店家最後還願意換，根本是佛心來的」。

上一則

民進黨提川習會3觀察：政府兩岸政策始終是維持現狀

延伸閱讀

新竹奧客飆罵店員還摔菜單 老闆娘霸氣反擊 、網友狂刷五星力挺

新竹奧客飆罵店員還摔菜單 老闆娘霸氣反擊 、網友狂刷五星力挺
媽出獄偷竊又吃霸王餐 台網紅心累求助：幫賠上千次

媽出獄偷竊又吃霸王餐 台網紅心累求助：幫賠上千次
美國來的客人嫌不夠辣 台灣小吃店求「再給一次機會」：一定送醫

美國來的客人嫌不夠辣 台灣小吃店求「再給一次機會」：一定送醫
舊金山人氣漢堡排隊1小時「連市長都推」 華人親測曝口感

舊金山人氣漢堡排隊1小時「連市長都推」 華人親測曝口感

熱門新聞

擎天崗野戰全程直播，現場變媒體打卡點。(截自youtube陽明山國家公園管理處INFO)

台北擎天崗驚見「情侶野戰」 忘情5分鐘...全都錄還有聲音

2026-05-14 20:43
賴清德總統。（聯合報系資料照）

川習會將登場…「賴清德最怕川普喊4字」恐害他沒戲唱

2026-05-11 08:10
7歲男童翔翔因原生家庭無力照顧，出生後即被安置，一歲時進入寄養家庭，一待六年寄養爸媽成為他的依靠。（彰化家扶中心提供）

7歲童跨國出養前夕落淚 寄養家庭陪走最後一哩路

2026-05-11 18:03
台灣賴清德總統。（本報系資料庫）

回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題

2026-05-17 08:41
圖為圓山飯店外觀。(本報系資料照)

CBS主播稱隔空報川習會遭禁止 圓山飯店回應了

2026-05-16 16:48
賴清德本月初搭乘史瓦帝尼國王專機出訪史國。美聯社

紐時揭賴清德訪非內幕 官員只准帶隨身行李 飛機餐吃這些

2026-05-14 13:16

超人氣

更多 >
華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊

華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊
一代人記憶終結 華女關經營28年餐廳 回中國退休

一代人記憶終結 華女關經營28年餐廳 回中國退休
「不如中國」高曉松母留美23年後 要回北京養老

「不如中國」高曉松母留美23年後 要回北京養老
美國挺台國務卿變了？魯比歐握手習近平後1動作引熱議

美國挺台國務卿變了？魯比歐握手習近平後1動作引熱議
南加富人區警上門抓人 亞裔女嚇傻 結局意想不到

南加富人區警上門抓人 亞裔女嚇傻 結局意想不到