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Axios：川普幕僚憂中國未來5年內可能攻台

蘇起：美中談判若不成 北京對台恐將「自己來」

記者張鈺琪／台北即時報導
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「『川習會』對台灣的機會與挑戰」座談會17日舉行。圖為主講人、前國安會秘書長、前...
「『川習會』對台灣的機會與挑戰」座談會17日舉行。圖為主講人、前國安會秘書長、前大陸委員會主委蘇起。記者張鈺琪／攝影

「『川習會』對台灣的機會與挑戰」座談會17日舉行，前國安會秘書長、前大陸委員會主委蘇起指出，這次川習會是台灣的轉捩點，從歷史長河來看，台灣正站在關鍵位置。他認為，北京對台策略已從「兩岸談」轉向「美中談」；若美中談判再不成，最後可能只剩下「自己來」。台灣民眾必須重新思考，不應再以為「美國會來救你」。

蘇起表示，當前世界已呈現兩極格局，經濟上是全球性的兩極，軍事上則集中在東亞，且整體趨勢是「東升西降」。他指出，美中雙方猜忌極重，任何小事都可能使雙方緊張。習近平在會中提及「修昔底德陷阱」，等於宣告中國不想挑戰美國老大地位，以釋反中鷹派疑慮。

蘇起認為，這次會晤中，習近平提出「建設性的戰略穩定關係」，重點在於先讓美中關係定下來，即使雙方競爭，也要管控分歧、不走向戰爭。他指出，美方雖未複誦中國用語，但從美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）曾在訪談中提到「戰略穩定」來看，美方其實可以接受這一概念，只是不會照著中國的語言表述。至於「建設性」三字，依中國的解釋，就是雙方要不斷推進關係，並且相向而行。

蘇起表示，川普與習近平在這場會晤中的思維不同。川普是短線操作，面臨三場戰爭、能源危機、通膨與期中選舉等壓力，因此有求於習近平，且需要在短期內取得成果，包括波音、農產品、中國市場、稀土等議題。他認為，習近平大多滿足川普需要，但不是百分之百滿足，而是「給你東西，但留一點」。

相較之下，蘇起指出，習近平是長線布局，不急於一時，也不在乎是否簽署文件。他認為，習近平這次主要是向川普與美方反中鷹派傳遞訊息，希望美方尊重中國的大國地位、體制、力量與核心利益，並藉此建立互信。蘇起說，今年後續還有多場高峰會，可檢驗這次雙方善意是否能相向而行。

針對台灣議題，蘇起表示，外界若只看川習會當下，可能誤以為雙方沒有談台灣，但他認為實際上談得「非常非常多」。他指出，川普接收到北京對台灣議題的關切，只因議題太敏感，才選擇在離開北京後表態，包括「不樂見台灣獨立」、「不想跑9500哩去打仗」等說法。

蘇起形容，北京這次對台灣是「釜底抽薪」，不是「一棒打死」。他說，美國是台獨腳下的地毯，也是釜底的薪，若美國對台獨或台灣的支持變得薄弱，台灣原本依靠的支撐就會被抽掉。他認為，川普對台灣的支持會比過去更薄弱。

蘇起表示，他長期認為中共對台有三條路：兩岸談、美中談、自己來（包含武統）。他指出，習近平2019年起從「反獨」走向「促統」，2020年後在重要場合中「和平統一」的「和平」逐漸減少出現，2024年起不再強調兩岸「共同推進統一」，代表台灣角色正在下降；2026年則改試「美中談判」。若美中談判再不成，最後可能只剩下「自己來」。

他強調，從「釜底抽薪」到「自己來」之間，就是台灣僅存的空間。他說，台灣民眾必須重新思考，不應再以為「美國會來救你」，也不能認為過去「抗中保台」的路線可以繼續走下去。

與會講者（左起）台北市議員徐弘庭、前國安會秘書長蘇起、前國安局局長李翔宙、對外關...
與會講者（左起）台北市議員徐弘庭、前國安會秘書長蘇起、前國安局局長李翔宙、對外關係協會會長令狐榮達、啟思民本基金會董事長李德維。記者張鈺琪／攝影

習近平 川普 川習會

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