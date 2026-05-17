蘇起：習近平以釜底抽薪方式爭取美國認同處理台獨問題

台灣國安會前秘書長蘇起。(記者許正宏／攝影)

台國安會前秘書長蘇起今天表示，中國國家主席習近平 捏到美國總統川普 的政治要害，川普接受了許多習近平的說法，習近平對於台獨問題的說法，就是一棒打死，把台獨釜底抽薪，或者說就是抽掉腳底下的地毯，美國是那個地毯，那個釜底的薪，讓台獨的火燒不起來，中國現在就是這樣的作法，初步是成功的，美國對台灣的支持，可能會比以前更薄弱。

蘇起說，川普政府的國防、外交、情報等單位人力非常不足，國務院東亞局、南亞局最缺人，離職的人最多，都不想幹了，這樣的政府怎麼會像以前那樣操作訪問時，會給川普很多建議，很多事情應該都是川普自己來。

蘇起指出，習近平的重點在把話說清楚，最關心台灣問題，他是把台獨一棒打死，把台獨釜底抽薪，或者說就是抽掉腳底下的地毯，美國就是那個地毯，那個釜底的薪，讓你火燒不起來，中國現在就是這樣的作法，初步是成功的，美國對台灣的支持，會比以前更薄弱。

至於關係到美台軍售的六項保證，蘇起表示，六項保證對於川普來說，四十多年前的事情，根本不是他考慮的因素與利益。

啟思民本基金會與對外關係協會今天舉辦川習會 對台灣的機會與挑戰座談會，邀請蘇起、國安局前局長李翔宙、政大外交系教授黃奎博等人出席。

對於華府智庫德國馬歇爾基金會（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀認為川普對台看法，可能受習近平的影響。蘇起說，當然會，川普是玩短線，中國是玩長線。川普執政沒有什麼世界格局、世紀秩序的概念，白宮國安會從180人減到36人，國務院少了五分之一的人，駐外使節六成未派；他要的是能盡快兌現的東西，可以立刻跟美國老百姓推銷，能夠改善其在國內政治地位，甚至影響11月期中選舉，所以都是很短線。習近平沒有這個壓力，不在乎一時，也不特別在乎這次會面簽署文件，尤其9月雙方還要再見面，屆時川普對中國所求更高；習的目標是布局全球，提出建設性戰略穩定關係，要和美國確認，雙方彼此當然有合作與競爭，但是絕對不打仗。

蘇起說，中國爭取的目標，可稱為攻心，對方喜歡的東西就給，但給的不徹底，還是留一些籌碼在手上。譬如說波音民航機，美國希望中國買500架，但只買200架，意思一下。或者例如農產品，美國想要的東西都可以，但是北京要的是長線，就是建立互信，要明確地讓美國知道，中國對台灣問題非常重視，甚至於不惜一戰。蘇起認為，習近平攻心非常成功，讓川普跟與以往反中鷹派的部長，都清楚聽到中方立場。

蘇起表示，習近平捏到川普的要害，川普接受習近平的一些看法，就算沒有百分之百，百分之七、八十一定有。針對川普說不想看到有人走向獨立，蘇起表示，美國說對台政策沒有改變的話，聽聽就好，過去三、四十年來，美國一直都說沒有改變，下面的意思卻是一直都在變，改變之後，官方再補一句沒有改變，讓你心安一下。

蘇起指出，川普對台支持遠不如拜登，因為川普跟台灣沒有共同價值，台灣喜歡的東西，他不喜歡，他喜歡的東西台灣不喜歡，然後他對台灣又不重視，現在對中國那麼重視，又那麼需要中國，目前台灣處於非常不利的狀態。