CBS主播稱隔空報川習會遭禁止 圓山飯店回應了

圖為圓山飯店外觀。(本報系資料照)

美國CBS新聞網明星主播杜庫皮爾稱被禁止在台北的飯店內播報任何政治內容。圓山大飯店今天澄清，不同意繼續在飯店內進行拍攝是因相關作業未事先申請，且已影響其他住客安寧，盼兼顧採訪需求與住客隱私。

「紐約郵報」（New York Post）報導，在播出一段台灣民眾表達害怕公開談論中國的片段後，哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）主播杜庫皮爾（Tony Dokoupil）告訴觀眾：「甚至在我們下榻的飯店…在看到我們昨晚的轉播後，經理告訴我們，不能在他們的物業範圍內報導任何政治內容。」

圓山大飯店透過聲明稿表示，針對媒體報導所稱「飯店老闆因不滿CBS報導內容，禁止其於飯店範圍內播報政治內容」等情事，並非事實，與圓山大飯店實際處理情形不符。

圓山大飯店表示，CBS電視台人員是在5月13日透過翻譯人員以個人身分電話預訂，並於晚間陸續入住。5月14日清晨6時左右，CBS團隊於飯店內進行新聞連線作業，因現場音量影響鄰近房客休息，圓山大飯店接獲房客反映，房客以受驚擾為由提出退費要求。

圓山表示，飯店人員5月15日向CBS翻譯人員說明，因相關拍攝作業未事先提出申請，且已影響其他住客安寧，不同意CBS團隊繼續在飯店內進行拍攝。

圓山大飯店說明，一向尊重新聞採訪自由，過往也曾配合美國CNN及法國、德國等國際媒體到飯店採訪報導，但更重視住客住宿品質與隱私；未來仍將在兼顧以客為尊與新聞採訪需求之前提下，妥善協調安排。

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